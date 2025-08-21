斑馬科技自動化展秀機器視覺新解方！賦能智慧自動化

一線工作流程的數位化和自動化，全球解決方案提供商斑馬科技（ZBRA）21日在台北國際自動化工業大展（Automation Taipei）上展示其最新的多方位機器視覺解決方案。並透過攜手在台合作夥伴碁仕科技、霖思科技及肯定資訊科技3大夥伴，合力展示如何憑藉高精度的視覺技術、可靠的產品及靈活的部署，幫助企業用戶提升生產效率，最佳化營運管理。

斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放表示，人工智慧（AI）技術正在加速工業領域的自動化進程，而機器視覺是推動這一進程的關鍵技術。憑藉斑馬科技在此領域的深耕，我們致力於開發融合AI技術的高效解決方案，幫助企業實現一線工作人員的連結，提升工作流程和營運管理的可視性及準確度，從而加強企業的自動化營運。

這次展會上，針對臺灣市場斑馬科技將推出最新由AI驅動的NS42智慧視覺感測器，協助實現物流智控中的高效識別自動化。透過NS42搭載的深度學習模型，能夠自動判斷升壓模組組裝是否異常。無需人工標註缺陷樣本，即可快速導入檢測流程，有效提升良率與組裝品質。同時NS42也支援傳統的機器視覺和條碼掃描應用。

另一亮點是斑馬科技推出的新款3S系列高解析度3D感測器。此款產品可與機械手臂協同運作，結合高精度立體影像技術，在透明、反光、凹陷處，或動態條件下都能穩定擷取缺陷或微小形變等資訊，實現準確穩定的智慧化自動檢測，以充分滿足製造、汽車、物流運輸等重點產業在生產工作流程中的特定需求。

斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho表示，臺灣市場一直以來都是斑馬科技在機器視覺領域布局的重點市場。透過斑馬科技在工業自動化領域的持續創新，以及與當地合作夥伴的長期緊密合作，我們希望協助臺灣企業在自動化轉型的進程中運用先進技術適應多種應用場景，提升效能，推進未來業務的開拓與發展。