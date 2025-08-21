快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

斑馬科技自動化展秀機器視覺新解方！賦能智慧自動化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放。記者吳康瑋／攝影
斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放。記者吳康瑋／攝影

一線工作流程的數位化和自動化，全球解決方案提供商斑馬科技（ZBRA）21日在台北國際自動化工業大展（Automation Taipei）上展示其最新的多方位機器視覺解決方案。並透過攜手在台合作夥伴碁仕科技、霖思科技及肯定資訊科技3大夥伴，合力展示如何憑藉高精度的視覺技術、可靠的產品及靈活的部署，幫助企業用戶提升生產效率，最佳化營運管理。

斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放表示，人工智慧AI）技術正在加速工業領域的自動化進程，而機器視覺是推動這一進程的關鍵技術。憑藉斑馬科技在此領域的深耕，我們致力於開發融合AI技術的高效解決方案，幫助企業實現一線工作人員的連結，提升工作流程和營運管理的可視性及準確度，從而加強企業的自動化營運。

這次展會上，針對臺灣市場斑馬科技將推出最新由AI驅動的NS42智慧視覺感測器，協助實現物流智控中的高效識別自動化。透過NS42搭載的深度學習模型，能夠自動判斷升壓模組組裝是否異常。無需人工標註缺陷樣本，即可快速導入檢測流程，有效提升良率與組裝品質。同時NS42也支援傳統的機器視覺和條碼掃描應用。

另一亮點是斑馬科技推出的新款3S系列高解析度3D感測器。此款產品可與機械手臂協同運作，結合高精度立體影像技術，在透明、反光、凹陷處，或動態條件下都能穩定擷取缺陷或微小形變等資訊，實現準確穩定的智慧化自動檢測，以充分滿足製造、汽車、物流運輸等重點產業在生產工作流程中的特定需求。

斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho表示，臺灣市場一直以來都是斑馬科技在機器視覺領域布局的重點市場。透過斑馬科技在工業自動化領域的持續創新，以及與當地合作夥伴的長期緊密合作，我們希望協助臺灣企業在自動化轉型的進程中運用先進技術適應多種應用場景，提升效能，推進未來業務的開拓與發展。

此外，斑馬科技還展示了其他重點產品和解決方案。其中，FS42固定式工業掃描器，基於深度學習光學字元辨識（OCR）文本以及內建用於加速資料處理的神經處理單元（NPU），在生產線的高速移載和追溯場景中實現條碼讀取的出色性能。另外，在機器視覺軟體方面，斑馬科技應用Aurora Imaging Library機器視覺軟體開發工具包（SDK）能夠在不同場景中進行多維度的深度影像，從而實現更精準的缺陷定位與檢測。

右起斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放、斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho、斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務負責人高雲峰。記者吳康瑋／攝影
右起斑馬科技大中華區副總裁暨總經理于放、斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho、斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務負責人高雲峰。記者吳康瑋／攝影
斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho。記者吳康瑋／攝影
斑馬科技亞太地區機器視覺與影像產品線業務總監Kelvin Cho。記者吳康瑋／攝影

AI 軟體 感測器 總經理 人工智慧

延伸閱讀

卓揆：千億元打造機器人重鎮 「AI新十大建設」編列於明年度總預算內

三商家購法說會／三策略拚轉型 第4季將開「電子價卡應用示範店」

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

2025台北國際自動化工業大展開幕 機器人吸睛 台鏈聚光

相關新聞

川普想入股台積電…她舉英特爾「根本不夠賠」：這個大錢坑誰敢跳誰死

美國總統川普正考慮調整晶片補助法，要求進一步換取股權，入股英特爾持股比例10%，消息一出讓英特爾股價暴漲…

台積電變成美積電？李鎮宇：三面向分析 並不容易

台積電會不會變成美積電？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，除了這個消息不見得完全是利空之外，即使美方真的以補助換股...

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

美國川普政府傳有意入股晶片大廠英特爾，也想將台積電、三星列入名單，引起市場密切關注。財經…

斑馬科技自動化展秀機器視覺新解方！賦能智慧自動化

一線工作流程的數位化和自動化，全球解決方案提供商斑馬科技（ZBRA）21日在台北國際自動化工業大展（Automation...

從設備商到解決方案商 和椿首度公開多款智慧機器人

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）於2025台北國際自動化工業大展首度公開發表多款「智慧機器人解決方案」，涵蓋三大...

微軟、華碩聯手打造的ROG Xbox Ally系列掌機 10月16日全球上市

微軟（Microsoft）宣布，與華碩（2357）合作開發的電競掌機ROG Xbox Ally與ROG Xbox All...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。