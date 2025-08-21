從設備商到解決方案商 和椿首度公開多款智慧機器人

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
右為和椿科技董事長程天縱，左為副董事長張以昇。侯思蘋/攝影
右為和椿科技董事長程天縱，左為副董事長張以昇。侯思蘋/攝影

機器人解決方案整合商和椿科技（6215）於2025台北國際自動化工業大展首度公開發表多款「智慧機器人解決方案」，涵蓋三大應用模組：任務導向自主變身的商用服務型機器人、人形機器人以及無人牽引搬運車，聚焦在回應產業現場需求與場域挑戰，正式宣告其從設備供應商邁向「機器人解決方案」的戰略轉型。

透過模組變換、集中調度與智慧物聯網導入，和椿表示，致力於以「一站式、模組化」思維重構機器人在商辦、零售、製造與物流等多元場景的實際應用，從解決勞動力短缺痛點開始，進一步協助企業提升營運效率、優化作業流程，強化永續營運彈性與韌性。

本次和椿科技首度展出「一站式商辦管家」，具備獨特變身模組切換功能，能依不同任務靈活變換為配送、巡檢、空氣淨化與垃圾回收等功能型態，並可透過機器人服務站自動完成模組更換，所有任務皆可由手機App或系統後台進行預約與派遣，無需額外人力介接，實現真正的無接觸服務及多任務協作，特別適用於辦公大樓或大型商場。

在物流與製造場域，和椿科技同步展出具備L4無人駕駛能力的智慧物流機器人與無人堆高機，支援跨樓層配送、動態避障、任務即時調度與多機協同運作。透過SLAM地圖建構與導航系統，機器人能感知場域環境，自主完成任務流程。

此外，來自合作夥伴UBTECH的人形機器人Walker S1，更配備3D視覺辨識、仿人靈巧手與360°多模態感知能力，可執行如料箱搬運、零件挑撿等工作，並可與其他類型機器人協同作業。

和椿科技董事長程天縱分享，當企業在導入機器人創新解決方案時，比起重新打造場景來適應產品，反而應該要讓產品經過客製化、本地化後嵌入既有工作流、場域才符合營運邏輯，這也是和椿科技定位於解決方案提供商的初衷。

面對缺工問題，和椿科技認為，導入自動化與機器人解決方案，是現階段最可行的替代力量，機器人不僅可快速部署、穩定運作，更能降低單位任務的人力密度與依賴，實現精準補位與流程優化。

和椿科技副董事長張以昇表示，和椿科技不是銷售單機功能，而是規劃出最有效的機器人運作方式，幫助企業在不重建架構的情況下，用最短的時間解決最大的痛點，真正有價值的不是單點自動化，而是讓企業整體營運方式發生結構性優化。

