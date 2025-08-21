從設備商到解決方案商 和椿首度公開多款智慧機器人
機器人解決方案整合商和椿科技（6215）於2025台北國際自動化工業大展首度公開發表多款「智慧機器人解決方案」，涵蓋三大應用模組：任務導向自主變身的商用服務型機器人、人形機器人以及無人牽引搬運車，聚焦在回應產業現場需求與場域挑戰，正式宣告其從設備供應商邁向「機器人解決方案」的戰略轉型。
透過模組變換、集中調度與智慧物聯網導入，和椿表示，致力於以「一站式、模組化」思維重構機器人在商辦、零售、製造與物流等多元場景的實際應用，從解決勞動力短缺痛點開始，進一步協助企業提升營運效率、優化作業流程，強化永續營運彈性與韌性。
本次和椿科技首度展出「一站式商辦管家」，具備獨特變身模組切換功能，能依不同任務靈活變換為配送、巡檢、空氣淨化與垃圾回收等功能型態，並可透過機器人服務站自動完成模組更換，所有任務皆可由手機App或系統後台進行預約與派遣，無需額外人力介接，實現真正的無接觸服務及多任務協作，特別適用於辦公大樓或大型商場。
在物流與製造場域，和椿科技同步展出具備L4無人駕駛能力的智慧物流機器人與無人堆高機，支援跨樓層配送、動態避障、任務即時調度與多機協同運作。透過SLAM地圖建構與導航系統，機器人能感知場域環境，自主完成任務流程。
此外，來自合作夥伴UBTECH的人形機器人Walker S1，更配備3D視覺辨識、仿人靈巧手與360°多模態感知能力，可執行如料箱搬運、零件挑撿等工作，並可與其他類型機器人協同作業。
和椿科技董事長程天縱分享，當企業在導入機器人創新解決方案時，比起重新打造場景來適應產品，反而應該要讓產品經過客製化、本地化後嵌入既有工作流、場域才符合營運邏輯，這也是和椿科技定位於解決方案提供商的初衷。
面對缺工問題，和椿科技認為，導入自動化與機器人解決方案，是現階段最可行的替代力量，機器人不僅可快速部署、穩定運作，更能降低單位任務的人力密度與依賴，實現精準補位與流程優化。
和椿科技副董事長張以昇表示，和椿科技不是銷售單機功能，而是規劃出最有效的機器人運作方式，幫助企業在不重建架構的情況下，用最短的時間解決最大的痛點，真正有價值的不是單點自動化，而是讓企業整體營運方式發生結構性優化。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言