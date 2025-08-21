聽新聞
川普想入股台積電…她舉英特爾「根本不夠賠」：這個大錢坑誰敢跳誰死
美國總統川普正考慮調整晶片補助法，要求進一步換取股權，入股英特爾持股比例10%，消息一出讓英特爾股價暴漲。然而財經網紅胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，「這個大錢坑誰敢跳誰死」。
胡采蘋比較分析，依照19日台積電ADR收盤後的市值1.2兆美元，66億也只佔0.55%，稀釋盈餘的程度非常有限；若以英特爾19日收盤後的市值1108億美元計算，只要拿出110億美元而已，現在想買台積電的10%，那就是1200億美元，完全不是同個量級的較量。
此外，英特爾晶圓廠一個季度賠掉大概20-60億美元，過去五個季度賠最少的一季是22億美元，賠最多是58億美元，現在CPU賺的21億美元根本不夠賠，更不用說營業利潤還要扣掉管銷費用，美國政府拿110億美元出來給英特爾可以賠多久？
而從私募基金轉戰美國財政部長的貝森特當然知道一個投資組合不能只有賠錢的英特爾，否則怎麼跟投資人（全美國民眾）交待？所以才要把台積電跟三星加進去，「這完全就是想用其他好股票去balance英特爾的爛，以防自己萬箭穿心罷了」。
胡采蘋示警，如果台積電可以用66億美元入股贖身，換取不跳錢坑不收購英特爾，那也是相當划算的交易了，「只怕川普政府一招接一招，沒完沒了」。
至於美國政府如果還要黃金否決權（指這種特別股在特定事項上具有決定力量，份量如同黃金貴重）就真的笑死人，胡采蘋直言，台積電是美股市值排名第7大的公司，甚至比Google還大，「全球投資人憑什麼聽你的，你要不要擁有其他以下公司的黃金否決權？違反公司治理，完全不用理」。
