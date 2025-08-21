政府擬砸千億元打造機器人重鎮！概念股強攻 凌陽等四檔觸漲停

台股21日由台積電（2330）領軍，搭配鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股齊步走強，大盤盤中一度直逼2萬4千點大關。與此同時，機器人族群也在政策面題材助攻下，由凌陽（2401）、東元（1504）、華晶科（3059）、中光電（5371）等紛紛爆量觸及漲停領軍續揚，成為盤面一大亮點。

行政院長卓榮泰於「台灣機器人與智慧自動化展」中宣布，政府將祭出千億元級投資，目標是打造台灣成為全球AI機器人供應鏈中心，激勵相關概念股全面走揚。此外，外媒同步報導，中國官方即將啟動新一波產業改革，並將機器人納入優先支持名單，進一步凸顯機器人產業在兩岸政策助力下的重要性。

卓榮泰表示，台灣傳統產業經過多年數位化與AI化升級，如今已逐步與全球最先進的機器人產業接軌，這是一條必經之路，而台灣正走在正確方向上。並強調「現在正是台灣機器人產業帶動智慧製造升級的最佳時機！」，政府已有完整規劃，相關預算將於明年啟動，蓄勢待發。

卓榮泰透露，未來將在台南柳營設置智慧機器人園區，在沙崙建立研究中心，並於六甲成立創新應用發展中心，逐步打造完整產業基地，為台灣機器人產業開啟全新契機。

凌陽高層日前預告，正積極打造新一代C5系統級晶片（SoC），最大特色是植入AI功能，讓自走機器人加入語音聲控、無人機／空拍機影像辨識更進化，後市可期。

凌陽表示，新一代C5系統級晶片將於2026年中完成設計定案（Tape out），明年底前量產，鎖定掃地機器人、長照監護、空拍機、無人機與自走機器人等邊緣AI應用市場，全力搶食機器人和AI龐大商機，啟動新一波成長動能。