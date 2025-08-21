台積電變成美積電？李鎮宇：三面向分析 並不容易
台積電會不會變成美積電？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，除了這個消息不見得完全是利空之外，即使美方真的以補助換股權，從台積電已獲66億美元晶片法案補助估算，其中15億美元已撥款，剩餘51億美元若換股權，持股比率僅約0.55%，難以影響董監席次或經營決策。
李鎮宇分析，若美方只要股份，不要股權，這種方式類似美股的AB股制度，而且還會涉及到是否有投票權的問題，為此台灣還可能要進行修法，甚至需要用特別股的方式來進行，因此沒這麼容易。
對於有人擔心美方介入台積電經營，李鎮宇認為，目前台積電董事會的十位董事，除了三位董事魏哲家、曾繁城、劉鏡清是台灣籍，還有五位獨董是美國籍、一位獨董英國籍、一位獨董台灣籍，因此從董事會結構、股權外資占比等來看，台積電跟美國的連結原本就已經很深，因此不能用美國政府考慮入股英特爾10%的概念來看美國擬入股台積電一事。
