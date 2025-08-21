快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

台積電變成美積電？李鎮宇：三面向分析 並不容易

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電變成美積電？李鎮宇：由三面向分析，並不容易。（路透）
台積電變成美積電？李鎮宇：由三面向分析，並不容易。（路透）

台積電會不會變成美積電？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，除了這個消息不見得完全是利空之外，即使美方真的以補助換股權，從台積電已獲66億美元晶片法案補助估算，其中15億美元已撥款，剩餘51億美元若換股權，持股比率僅約0.55%，難以影響董監席次或經營決策。

李鎮宇分析，若美方只要股份，不要股權，這種方式類似美股的AB股制度，而且還會涉及到是否有投票權的問題，為此台灣還可能要進行修法，甚至需要用特別股的方式來進行，因此沒這麼容易。

對於有人擔心美方介入台積電經營，李鎮宇認為，目前台積電董事會的十位董事，除了三位董事魏哲家、曾繁城、劉鏡清是台灣籍，還有五位獨董是美國籍、一位獨董英國籍、一位獨董台灣籍，因此從董事會結構、股權外資占比等來看，台積電跟美國的連結原本就已經很深，因此不能用美國政府考慮入股英特爾10%的概念來看美國擬入股台積電一事。

美國 台積電 台新新光金控

延伸閱讀

川普政府手伸進台積電一切「美國優先」為主？專家曝3招：福未至、禍先到

劉鏡清主委率團訪日 拓展地方創生策略合作契機

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

台積電加碼投資？劉鏡清：可能是對方期望 而且2奈米會留在台灣

相關新聞

台積電變成美積電？李鎮宇：三面向分析 並不容易

台積電會不會變成美積電？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今日表示，除了這個消息不見得完全是利空之外，即使美方真的以補助換股...

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

美國川普政府傳有意入股晶片大廠英特爾，也想將台積電、三星列入名單，引起市場密切關注。財經…

微軟、華碩聯手打造的ROG Xbox Ally系列掌機 10月16日全球上市

微軟（Microsoft）宣布，與華碩（2357）合作開發的電競掌機ROG Xbox Ally與ROG Xbox All...

台泥三元廠Molicel電芯 獲NASA供應鏈KULR採用

台泥（1101）旗下電芯品牌Molicel位於高雄的三元廠7月中因火災停工，後續營運狀況備受關注。根據外媒Batteri...

台北國際自動化展／羅昇聚焦 AI 智慧包裝堆棧、半導體設備、能源管理

羅昇（8374）在今年的台北國際自動化工業大展，集結國內外超過十家合作品牌，以「數位智造、雙軸轉型」為主軸，聚焦AI智慧...

十年漂泊不言敗！山太士從面板殘局殺入半導體 營收飆增171％、續戰先進封裝

近年來，台灣面板產業在紅色供應鏈的低價殺戮下苦苦掙扎，但有一家資本額不大的面板用光學膜公司山太士，靠著不斷轉型，在逆風中殺出一條生路，前7個月營收較去年同期飆漲171％，去年更獲半導體設備大廠辛耘入股3.74％，雙方將攜手研發面板級翹曲抑制設備，持續在先進封裝技術上攻城掠地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。