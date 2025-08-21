微軟、華碩聯手打造的ROG Xbox Ally系列掌機 10月16日全球上市
微軟（Microsoft）宣布，與華碩（2357）合作開發的電競掌機ROG Xbox Ally與ROG Xbox Ally X將於10月16日正式推出，並於首日在超過30個市場同步開賣，搶攻聖誕節銷售旺季，而台灣市場也在首發之列。
Xbox Ally系列將於澳洲、加拿大、英國、美國、日本、台灣、香港、南韓及多個歐洲與亞洲市場同步販售。部分地區如中國大陸僅會先推出Xbox Ally X，標準版Ally則預計明年初上市。其他已販售ROG Ally系列的市場（包括巴西、印度、印尼與泰國）也將陸續開放購買。
ROG Xbox Ally系列針對玩家長時間沉浸遊戲的需求，從手感大幅升級，重新設計手把造型與紋理表面，打造更貼合掌心的穩定握感；進階版ROG Xbox Ally X更進一步配備脈衝觸發器，依據遊戲情境觸發震動回饋，讓每一次射擊、加速、爆發攻擊都更有臨場氛圍。全新操控體驗，不僅完美延續Xbox玩家熟悉的操作邏輯，更是ROG歷來最具沉浸感與舒適度的掌機傑作。
華碩共同執行長許先越先前指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，而下半年電競相關業務有望續強，其中，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計於下半年上市，也將貢獻營收。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言