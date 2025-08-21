微軟、華碩聯手打造的ROG Xbox Ally系列掌機 10月16日全球上市

微軟（Microsoft）宣布，與華碩（2357）合作開發的電競掌機ROG Xbox Ally與ROG Xbox Ally X將於10月16日正式推出，並於首日在超過30個市場同步開賣，搶攻聖誕節銷售旺季，而台灣市場也在首發之列。

Xbox Ally系列將於澳洲、加拿大、英國、美國、日本、台灣、香港、南韓及多個歐洲與亞洲市場同步販售。部分地區如中國大陸僅會先推出Xbox Ally X，標準版Ally則預計明年初上市。其他已販售ROG Ally系列的市場（包括巴西、印度、印尼與泰國）也將陸續開放購買。

ROG Xbox Ally系列針對玩家長時間沉浸遊戲的需求，從手感大幅升級，重新設計手把造型與紋理表面，打造更貼合掌心的穩定握感；進階版ROG Xbox Ally X更進一步配備脈衝觸發器，依據遊戲情境觸發震動回饋，讓每一次射擊、加速、爆發攻擊都更有臨場氛圍。全新操控體驗，不僅完美延續Xbox玩家熟悉的操作邏輯，更是ROG歷來最具沉浸感與舒適度的掌機傑作。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，而下半年電競相關業務有望續強，其中，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計於下半年上市，也將貢獻營收。