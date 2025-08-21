快訊

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

聯合新聞網／ 綜合報導
今年3月川普總統(左)邀魏哲家(右)到白宮宣布台積電加碼投資美國。（歐新社）
美國川普政府傳有意入股晶片大廠英特爾，也想將台積電、三星列入名單，引起市場密切關注。財經作家游庭皓在臉書直言，「除非川普打算插乾股，否則美國政府無法藉由這種方式，直接影響台積電股權結構」。

川普以國家安全、確保供應健全及美國製造等理由推動晶片補助換股權，在此之前，拜登政府的晶片法便補助了大筆金額給英特爾、台積電等半導體大廠，這次川普政府的「入股」政策讓外界憂心，台積電美國子公司美國化，變成「美積電」。

游庭皓分析，白宮已經表態考慮入股英特爾，目前商務部長盧特尼克，正在敲定細節，預估晶片法案的100億美元補助款，改為持有英特爾10%股權。

游庭皓表示，如果協議敲定，美國政府將超越貝萊德與先鋒集團，成為英特爾最大股東，並確保其重建美國高階晶片製造產能，而川普的這項措施也讓市場推測，是否會套用到其他有受補助的半導體企業，比如台積電。

值得關注的是，英特爾市值僅1000億，100億的確能夠持股1成，成為大股東，然而台積電市值高達1兆美元，游庭皓指出，「把66億補貼換成股權，連1%股份都占不到」。

此外，軟銀與美國政府紛紛表態入英特爾，使其股價本月飆升28%，市值增加約240億美元，但其獲利前景未有重大改變，導致股價大幅偏移，前瞻本益比，飆升至53倍，創下自2002年初以來最高紀錄，等於估值回到網路泡沫時期。

游庭皓也示警，英特爾這樣的本益比倍數，跟目前的輝達差不多，是台積電的2倍以上，等於把英特爾這家公司的前景，視為AI的領頭羊，這種短期的利多，反而可能換來股價的長期風險。

