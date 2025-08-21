快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

新創總會與台灣資安大聯盟聯手 打造需求與供給雙向資安合作平台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新創總會與台灣資安大聯盟聯手，打造需求與供給雙向資安合作平台。圖／台灣資安大聯盟提供
新創總會與台灣資安大聯盟聯手，打造需求與供給雙向資安合作平台。圖／台灣資安大聯盟提供

全國創新創業總會與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台，為台灣的中小企業與新創企業打造更強韌的數位防護網。台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，未來將持續引進台灣與國際各面向的資安技術與經驗，並與全國創新創業總會深度結合，打造具有全球競爭力的資安產業鏈。

全國創新創業總會長期致力於扶植台灣中小企業與新創企業，串聯包括半導體在地化聯盟等四大產業聯盟推動以大帶小之產業發展模式。新創總會為協助中小企業及新創企業數位轉型更設立數位轉型委員會，未來為能守護台灣中小新創企業擬於其下設立資安專家SIG，並與台灣資安大聯盟結盟。

新創總會將國內資安產品需求面的重要樞紐（HUB），匯集眾多中小企業與新創需求，為產業提供明確方向。另一方面，台灣資安大聯盟則整合台灣與國際資安業者力量，成為供給面最具影響力的平台，協助資安解決方案與國際市場接軌。

雙方這次結盟，象徵需求面與供給面首度實現全面對接。透過強強聯手，不僅為創業者提供完整資安支援，也讓台灣新創有機會跨足國際資安社群，參與全球政策對話與產業鏈整合。此一「中小及新創企業＋資安聯盟」的合作模式，將同時提升組織本身能力與整體產業競爭力，為台灣在國際舞台建立創業與資安雙重優勢。

在商業合作層面，全國創新創業總會與台灣資安大聯盟將推動「資安智庫與商業共好」機制，該模式不僅能提升中小與新創企業對資安意識，同時降低中小企業與新創的資安成本，也為資安業者創造更多商機，形成雙贏局面。

全國創新創業總會會長邱銘乾總表示，在數位化浪潮下，資安就是企業的生命線，這次與台灣資安大聯盟的合作一定可以1+1大於2的效益，降低新創及中小企業在資安防護的成本與技術門檻，讓台灣的新創與中小企業走得更穩、更遠。

資安 創業 中小企業

延伸閱讀

聯合報防詐論壇／彭金隆：5方向加強 打詐是長期抗戰

上銀攻機器人關節模組 看非紅供應鏈帶動商機

中華資安擬於9月8日上市 競價拍賣底價203.42元、承銷價暫定238元

MLB／小熊一日兩勝！大聯盟龍頭釀酒人暌違25天再吞2連敗

相關新聞

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

美政府擬入股台積電 得先解決「合法性」

美國川普政府希望把台積電的補助款轉換成股權，讓台積電會不會成為「美積電」的疑慮再度升溫，半導體專家表示，未來如何發展仍有...

新創總會與台灣資安大聯盟聯手 打造需求與供給雙向資安合作平台

全國創新創業總會與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台，為台灣的中小企業與新創企業打造更強韌的數位防護網...

台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電。經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電...

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商...

聯發科成為全球首家採用Google Project Treble車用版企業夥伴

聯發科（2454）今（20）日宣布成為首家針對車用生態體系提供 Project Treble 的合作夥伴，提供客戶至少4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。