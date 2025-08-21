新創總會與台灣資安大聯盟聯手 打造需求與供給雙向資安合作平台
全國創新創業總會與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台，為台灣的中小企業與新創企業打造更強韌的數位防護網。台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，未來將持續引進台灣與國際各面向的資安技術與經驗，並與全國創新創業總會深度結合，打造具有全球競爭力的資安產業鏈。
全國創新創業總會長期致力於扶植台灣中小企業與新創企業，串聯包括半導體在地化聯盟等四大產業聯盟推動以大帶小之產業發展模式。新創總會為協助中小企業及新創企業數位轉型更設立數位轉型委員會，未來為能守護台灣中小新創企業擬於其下設立資安專家SIG，並與台灣資安大聯盟結盟。
新創總會將國內資安產品需求面的重要樞紐（HUB），匯集眾多中小企業與新創需求，為產業提供明確方向。另一方面，台灣資安大聯盟則整合台灣與國際資安業者力量，成為供給面最具影響力的平台，協助資安解決方案與國際市場接軌。
雙方這次結盟，象徵需求面與供給面首度實現全面對接。透過強強聯手，不僅為創業者提供完整資安支援，也讓台灣新創有機會跨足國際資安社群，參與全球政策對話與產業鏈整合。此一「中小及新創企業＋資安聯盟」的合作模式，將同時提升組織本身能力與整體產業競爭力，為台灣在國際舞台建立創業與資安雙重優勢。
在商業合作層面，全國創新創業總會與台灣資安大聯盟將推動「資安智庫與商業共好」機制，該模式不僅能提升中小與新創企業對資安意識，同時降低中小企業與新創的資安成本，也為資安業者創造更多商機，形成雙贏局面。
全國創新創業總會會長邱銘乾總表示，在數位化浪潮下，資安就是企業的生命線，這次與台灣資安大聯盟的合作一定可以1+1大於2的效益，降低新創及中小企業在資安防護的成本與技術門檻，讓台灣的新創與中小企業走得更穩、更遠。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言