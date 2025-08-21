快訊

下一個「比照台積辦理」對象 環球晶可能通吃美企訂單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
矽晶圓大廠環球晶是目前除了台積電之外，另一家取得美方補助的台灣半導體廠。聯合報系資料照
白宮有意透過「補助換股權」方式，取得領美國晶片法案補貼廠商的股權，矽晶圓大廠環球晶（6488）是目前除了台積電之外，另一家取得美方補助的台灣半導體廠，華府可能也會比照辦理，入股環球晶。

業界分析，環球晶和台積電狀況大不同，若有美國官方資金進駐，將可助力環球晶擴大供貨，訂單大增，是一大利多。

對於後續可能會獲得美方入股與迎來新訂單等議題，環球晶昨（20）日表示，對於假設性問題，無法評論。

業界分析，川普政府有意透過晶片法案補貼資金，取得英特爾、台積電、三星、美光等半導體重量級大廠股權，建立強大的半導體美國製造生態系，矽晶圓是半導體製造最關鍵的上游原料，勢必成為白宮眼中的「關鍵戰略性物資」。

在美國無本土高階矽晶圓製造商，全球矽晶圓市場長期被信越、勝高等兩大日商寡占下，若美國入股環球晶，環球晶未來就是「自己人」，加上其美國設廠優勢，勢必要求英特爾等巨頭擴大對環球晶採購，以提升「美國製造」純度。

相較於美國入股台積電可能隱含要協助英特爾發展晶圓代工、掌握先進製程產能等錯綜複雜的目的，環球晶在美國並無任何美企對手，也沒也其他利益關係，單純得多，以英特爾等半導體巨頭每月在美國消耗數十萬片矽晶圓估算，若擴大對環球晶下單，商機龐大。

環球晶是全球前三大矽晶圓廠，也是唯一在美國設置先進矽晶圓產能的業者。該公司目前在美國共有三個廠，包括德州新、舊廠，與密蘇里州廠，其中德州新廠將供應12吋矽晶圓，密蘇里州廠則擴充12吋絕緣上覆矽（SOI）晶圓。

該公司為這兩大擴產計畫投入約35億美元資金，並預計將獲得美國晶片法案提供的4.06億美元補助。環球晶先前提到，其美國子公司GWA於6月已拿到晶片法案第一階段略高於2億美元的補助款，約占總補助額的一半。

