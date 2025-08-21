快訊

美點名入股台積 經長：晶片法沒這條 可以拒絕

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

美國有意將晶片補助轉換成股權，並點名要入股台積電（2330）。經濟部長郭智輝昨（20）日表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電了解，並與國發基金討論背後涵義。他並說，若美國政府要投資入股台積電，須經濟部投審會同意。

郭智輝表示，美國是法治國家，過去晶片法並無「補助換股權」這一條，台灣可以拒絕；若美國硬要入股台積電，「這是可以談的」，也必須經過投審會同意。

郭智輝談美國有意入股台積電 圖／經濟日報提供

郭智輝昨日出席立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」，國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆質詢美國晶片法補助轉換成持股議題。賴士葆詢問：「台積電拿到晶片法補助，可以說NO？美國政府是很有可能取得一席董事，台積電不就變成美積電？」

對此，郭智輝表示，這要先請教台積電，他不能代台積電回答。但他認同賴士葆推論，若美國持有股份進入董事會，是有可能干預公司運作，若只是補助則無法干預。在台積電案例，「委員很擔憂，我們也很擔憂」，但若補助換持股，要經過投審會同意。

賴士葆追問，如果川普硬上，要經過我方同意？且當初晶片法並沒有補助換持股這一條。郭智輝強調，必須經過投審會同意；他並說，美國是法治國家，當初沒有這個條件，台灣可以拒絕。

賴士葆詢問來自企業的郭智輝，是如何看美國要「補助換股權」一事？會讓官方入股？郭智輝表示，中國大陸企業過去曾有「民進國退」到現在「國進民退」，美國「補助換入股」，都有這樣的痕跡。美國過去反對中國的模式，但現在美國認為中國模式不會讓企業倒，因此補助換股份，就會扮演股東角色；從商業模式來看，這是新的、可以討論。

