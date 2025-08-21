MIT最新報告 加劇市場過熱擔憂…95%投資AI機構零回報
AI市場飄來烏雲，繼OpenAI執行長奧特曼日前警告AI投資出現泡沫，麻省理工學院（MIT）最新研究報告示警高達95%投資生成式AI的機構獲得「零回報」，加劇市場對AI投資過熱疑慮升高，台灣AI伺服器代工四強鴻海（2317）、廣達、緯穎與緯創昨（20）日賣壓沈重，單日市值合計銳減逾2,000億元。
受市場不安情緒攀升影響，美國那斯達克綜合指數19日收跌1.4%，為8月1日以來最大單日跌幅；費城半導體指數跌1.8%；軟體集團Palantir重挫9.4%；輝達股價大跌3.5%，創4月21日來最大跌幅；超微、安謀也大跌逾5%。
AI市場恐面臨泡沫化且鉅額投資無法回報疑慮也衝擊台股信心，AI伺服器代工四強鴻海、廣達、緯穎與緯創昨天全面走弱，以緯穎大跌320元、跌幅9.68%最大，終場失守3,000元大關、收2,985元，市值一天蒸發594.5億元。
鴻海昨天股價也跌3.6%，終場下跌7.5元，收200.5元，面臨200元關卡保衛戰，單日市值銳減1,041億元。
廣達昨天跌逾3%或8.5元、收259.5元，市值蒸發328億元。緯創跌幅相對清輕，終場跌2元，收113.5元，市值減少62.8億元。統計四大AI伺服器代工廠昨天市值共蒸發2,074億元。
MIT這份題為「生成式AI落差：2025年企業AI狀態」的報告，訪談150位主管、調查350名員工，並分析300件公開AI專案，發現實際上僅約5%的AI試行計畫能大幅推升營收，絕大多數企業營收最終依然停滯，沒有可衡量的損益影響。
一名與規模數十億美元美國科技基金關係密切的交易員表示：「這份報告嚇壞人。」
奧特曼日前也警告，AI泡沫可能正在形成。他坦言，「一些投資人很怕會虧大錢，我並不想輕描淡寫。會有一段非理性繁榮期。但整體而言，AI對社會的價值將是巨大的」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言