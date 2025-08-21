快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

美點名入股台積 外資密切關注三大面向

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

對於美國可能比照英特爾模式入股台積電（2330），把台積電變成「美積電」，外資半導體分析師認為，這件事情錯綜複雜，僅從基本面來看，即牽涉入股方式、股本是否因此膨脹，以及經營方向是否受影響等三重面向，因此還需進一步觀察。

外資分析師認為，儘管目前可能只是美國政府拋出風向球或試水溫，若美國政府僅單純入股台積電美國廠，預期在股本不變的情況下，獲利不會遭到稀釋，加上政治面受到排擠的機率較低，狀況應該不會有大家想得那麼糟。

也有外資主管表示，目前台積電的實質第一大股東，應該是行政院國發基金，而台積電高層主管與員工也持有不少股份。一旦美國政府入股台積電成為最大單一股東，甚至透過政治力影響經營方向，那恐怕就不是股民所樂見的情況。

多數外資半導體分析師仍傾向從基本面與產業面來衡評台積電的投資價值；隨著AI需求持續加溫，幾乎所有內外資法人均看好台積後市。

外資 美國 台積電

