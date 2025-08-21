快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾獲得軟銀集團注資後，市場傳出美國政府也可能入股，外界密切觀察英特爾後續能否獲得軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（Arm）代工訂單挹注，以及美國政府訂單是否增長。

外電報導，安謀正研議推出自有晶片的可能性，外界認為，如果安謀未來真的要推出自家晶片，由於沒有產能，勢必要找晶圓代工廠合作。在軟銀入股英特爾後，後續若想牽線安謀與英特爾晶圓代工部門合作，並非不可能的事。

不過，安謀對於未來是否與英特爾進行代工合作一事不予置評。

此外，英特爾晶圓代工曾在今年1月宣布，國防工業基礎（DIB）客戶Trusted Semiconductor Solutions與Reliable MicroSystems，成為其「快速保證微電子原型-商業計畫」第三階段成員。該計畫隸屬美國國防部研究與工程副部長辦公室的計畫，可使DIB客戶利用英特爾18A製程與先進封裝技術，為美國國防部提供商業和DIB產品的原型開發與量產。

英特爾執行長陳立武先前提到，其堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與川普總統「美國優先」目標一致，英特爾的成功對美國的科技與製造領導地位、國家安全及經濟實力至關重要。

外界評估，英特爾是美國本土企業，若後續美國政府順利入股英特爾，政府相關單位與英特爾加強代工合作似乎是順理成章之事。

對英特爾發展晶圓代工業務來說，除製程技術發展，另一重要課題就是客戶群拓展，若新股東不只帶來資金挹注，還可帶來代工訂單，對英特爾來說可謂非常完美。

