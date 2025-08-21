快訊

美點名入股台積 市場擔心日本歐洲仿效

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）創辦人張忠謀2019年曾預言：「台積電成兵家必爭之地。」如今，台積電「已真正成為兵家必爭之地」，業界認為，隨著川普政府步步進逼，要「以補助換股權」，一方面考驗台積電團隊談判能力，一方面也讓人憂心台積電海外設廠的其他區域日本、歐洲恐群起仿效要入股，如此一來，真的沒完沒了。

張忠謀去年在台積電運動會上直言，「最嚴峻的挑戰就在眼前」， 這五年以來，台積電不再只是地緣政治策略家的兵家必爭之地，已經真正成為兵家必爭之地。

張忠謀當時表示，自己三年前也曾說，對於半導體、尤其是先進半導體產業而言，「全球化已死、世界自由貿易已死」，在這樣環境中，台積電的挑戰就是要繼續求發展。

張忠謀認為，台積電有最優秀的團隊，深信一定能屢屢創奇蹟。

張忠謀2019年參加運動會時，美中科技戰火開始延燒，他當時致詞時示警，世界局勢變化大，不再平靜，台積電將成地緣策略家的兵家必爭之地。

