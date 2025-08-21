快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

美點名入股 台積完美風暴 面臨四困境

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
川普政府頻釋出有意入股台積電的訊息。路透
川普政府頻釋出有意入股台積電的訊息。路透

川普政府頻釋出有意入股台積電（2330）的訊息，外界臆測，美國晶片法案政策恐溯及既往，以過往承諾補助換取入股，讓台積電等半導體大廠陷入「完美風暴」。

業界分析，若美國政府執意用過往拜登政府承諾的補助換取入股，不僅使官方信用破產，也將讓台積電、三星等大廠同步面臨四個困境。

台積電陷入「完美風暴」
台積電陷入「完美風暴」

首先，美國假「國家安全」之名，行「美國利益最大化」之實，要取得台積電、三星、英特爾等大廠股權，恐影響公司獨立性。

尤其台積電的專業積體電路製造服務一直以來以其獨立運營、不偏袒任何客戶的模式獲得成功。美國政府成為股東後，若為特殊股或優先股甚至進入董事會，恐使其決策因國家利益考量，影響台積電的商業自主性，甚至對其他非美國客戶的服務。

其次，業界擔憂若美方以國家身分取得台積電股權，可能被中國大陸視為美國對台灣半導體產業控制，進一步升高台海地緣政治緊張氣氛。

第三，業界分析，若美國政府的持股影響力過大，可能導致台積電的技術和高階人才持續流向美國，進而削弱台灣半導體產業長期發展。

第四，先前拜登政府已提到「領晶片補助就要同意美國廠分潤」，現在川普政府又拋出入股成為股東，雖然目前仍無法得知美方是要取得台積電母公司股權還是僅侷限美國廠股份，目前看來，入股美國廠相對單純，一旦投資母公司也將影響盈餘分配，無論如何，皆等於是要用一個補助來換取「一頭牛要剝兩層皮」，入股和分潤模式如何定義，後續細節仍需釐清。

業界提到，拜登政府2024年已宣布用66億美元補助換取台積電美國廠分潤，包含超額利潤將依「 分占增值協議 」（ upside sharing agreement）與美國政府共享等前提，如今川普政府更上層樓，要求進一步要用補助換取股權，引發外界質疑出爾反爾還溯及既往。

美國商務部長盧特尼克接受CNBC訪問時說：「拜登政府已經承諾的補助資金會發放，但川普政府會要求換取股權，讓納稅人獲得回報，而不是單純把錢送出去。」

半導體業界分析，若廠商要領美國晶片法補助的前提不斷變更，與其面臨這些不斷變化的官方條件，台積電或許直接不拿補助是最佳解套方式，惟仍需觀察競爭對手的談判與應變策略來確保公平競爭。

台積電 半導體 美國商務部

延伸閱讀

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

相關新聞

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

MIT最新報告 加劇市場過熱擔憂…95%投資AI機構零回報

AI市場飄來烏雲，繼OpenAI執行長奧特曼日前警告AI投資出現泡沫，麻省理工學院（MIT）最新研究報告示警高達95%投...

美政府擬入股台積電 得先解決「合法性」

美國川普政府希望把台積電的補助款轉換成股權，讓台積電會不會成為「美積電」的疑慮再度升溫，半導體專家表示，未來如何發展仍有...

美國有意以晶片補助換股權 川普的盤算…打造「美積電」

美國有意「以晶片補助換股權」，點名要入股台積電、三星、美光等在美設廠的國際半導體巨頭，檯面上端出「國家安全、確保供應鏈健...

美點名入股台積 外資密切關注三大面向

對於美國可能比照英特爾模式入股台積電，把台積電變成「美積電」，外資半導體分析師認為，這件事情錯綜複雜，僅從基本面來看，即...

美拋補助換取入股 兩件事沒說清楚 引發疑慮

美國川普政府拋出有意以補助換取入股投資美國的半導體大廠，背後仍有諸多疑點，業界觀察，至少沒說明清楚兩件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。