美拋補助換取入股 兩件事沒說清楚 引發疑慮

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美國川普政府拋出有意以補助換取入股投資美國的半導體大廠，背後仍有諸多疑點，業界觀察，至少沒說明清楚兩件事。

業界分析，美國商務部長盧特尼克接受CNBC訪問時說的一番話，提及「拜登政府已經承諾的資金會發放，但我們會要求換取股權，讓納稅人獲得回報，而不是單純把錢送出去」，相關談話邏輯背後，外界關注到底是入股台積電（2330）美國廠，還是要換台積電母公司普通股。

其次，盧特尼克談話也引來外界關注美國政府若爭取以補助換取股權，相關股權會是何種股份。

雖然盧特尼克談話援引美國鋼鐵併購案中設置的「黃金股」，是為了確保日鐵遵守12項承諾，政府只是確保承諾會兌現，不是參與經營。

不過，業界分析，對企業而言，川普政府若打破信用，以拜登政府談好的協議回溯爭取入股，企業在無重新談訂協議或是保障條款前提下，很難對所謂額外爭取入股放心，也很難對長期投資股東交代，川普政府有意投資是否會稀釋既有股東權益，尚待釐清。

