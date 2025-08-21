快訊

英特爾模式發酵 美有意入股台積震撼業界

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
商務部長盧特尼克正在評估，對台積電和三星電子等在美國取得晶片補助的企業也比照辦理，亦即美國政府也想入股台積電。路透
商務部長盧特尼克正在評估，對台積電和三星電子等在美國取得晶片補助的企業也比照辦理，亦即美國政府也想入股台積電。路透

白宮證實華府有意「以晶片補助換股權」，商務部正在敲定取得英特爾10%股權的細節。另據知情人士透露，商務部長盧特尼克正在評估，對台積電（2330）和三星電子等在美國取得晶片補助的企業也比照辦理，亦即美國政府也想入股台積電。

一旦華府比照英特爾模式「以晶片補助換股權」，取得台積電10%股權，將成為最大單一股東，台積電昨（20）日表示，不回答假設性議題。

半導體大廠獲美國晶片法案補助金額 圖／經濟日報提供
業界憂心，美方這個如意算盤，是逐步把台積電變成「美積電」的起手式，美國動用國家機器的力量「把手伸進半導體大廠」，完全破壞既有公平的商業機制，更引發干預公司治理、股權遭稀釋導致不利每股純益表現的隱憂。

受相關消息衝擊，三星、台積電股價昨天在首爾及台北股市同步跳水，台積電ADR繼19日重挫之後，20日早盤持續大跌逾3.6%，美國費半指數20日早盤也狂跌超過2.8%。

白宮新聞祕書李維特19日表示，盧特尼克正在協商以政府補助換取英特爾股權的細節，政府可能持有英特爾股權是「前所未有的創新想法」，將能「確保美國一方面把攸關的供應鏈帶回本土，同時也能讓納稅人獲得實質回報」。

盧特尼克同日受訪表示，英特爾10%股權不會賦予美國政府表決權或公司治理權。

美國財長貝森特也呼應盧特尼克的說法表示，美國政府有意入股英特爾，是想提高美國半導體產量，不會施壓企業與英特爾往來。

路透報導，盧特尼克也正想把英特爾模式擴大到同樣獲得美國晶片法補助的其他晶片製造商。知情人士表示，負責監督527億美元晶片法撥款的盧特尼克，持續推動「晶片補助換股權」的構想，獲得總統川普青睞，雖然貝森特也參與晶片法的討論，但仍由盧特尼克主導。

目前能夠獲得晶片法補助的其他企業包括台積電的66億美元、美光的62億美元及三星電子的47.5億美元，但多數補助資金都還沒撥發。

