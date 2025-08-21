美國有意以晶片補助換股權 川普的盤算…打造「美積電」

美國有意「以晶片補助換股權」，點名要入股台積電（2330）、三星、美光等在美設廠的國際半導體巨頭，檯面上端出「國家安全、確保供應鏈健全」等冠冕堂皇理由，實則是美國總統川普要實現美國利益最大化的手段，終極目標恐仍是要促成台積電美國廠與英特爾晶圓製造事業合併，打造「美積電」。

業界認為，美國半導體產業核心問題在於不缺乏設計公司，而是缺真正能長期穩定供應的晶圓製造能力，台積電雖已在亞利桑那州大舉投資，但母公司仍為台灣企業，川普政府想要的，是一個「完全美國公司」的晶圓代工廠，為高通、輝達、蘋果等美企保駕護航。

川普「以晶片補助換股權」背後三大算盤 圖／經濟日報提供

這盤棋最終可能導向一個結果，撮合台積電美國廠區與英特爾晶圓代工部門整合，打造「美積電」。

英特爾過往堪稱美國半導體業「看板廠商」，在CPU市場橫掃四方，但面臨超微強勢追趕，又在AI時代沒能趕上第一班車，英特爾這些年在先進製程發展之路走得艱辛，先前宣布其Intel 18A製程將於今年下半年量產，首款採用此製程產品是自家的Panther Lake處理器，不過外界目前還不知道良率表現如何，也不知道究竟有多少外部客戶願意採用。

英特爾陷入低潮，讓向來自詡是半導體大國的美國顏面盡失。英特爾下一代技術14A與14A-E製程，則規劃於2027年進入風險試產階段。只是根據先前外電報導，英特爾坦言14A製程將會「根據已確認的客戶承諾打造」，這被外界解讀為該公司示警若找不到外部大客戶，將考慮取消14A製程與後續先進製程的開發。

目前英特爾還是維持品牌與晶圓代工業務雙路線發展，但基於降低客戶疑慮、不要與客戶競爭考量，一直有希望該公司將晶圓代工業務分割獨立的呼聲。

至於品牌業務，英特爾仍深具實力，不過其產品並非全都自行製造，部分是委由台積電等晶圓代工廠生產。先前即傳出英特爾明年將推出的桌上型電腦處理器Nova Lake，有部分是委託台積電代工。倘若後續英特爾獲美國政府入股，外界也關注對於該公司與地緣政治相關的決策會有何種程度影響。

總體來看，川普政府的「入股」政策，與其說是單純國安考量，不如說是為英特爾尋找下台階，同時打造「美國本土代工廠」的捷徑，關鍵並非直接持有股權，而是透過資本與政策操作，推動台積電美國廠區承接英特爾代工包袱，進而鞏固美國在半導體供應鏈的主導權。

然而，業界關注是這樣的戰略是否會在未來造成台積電美國子公司「美國化」獨立，進一步挑戰台灣總部地位，仍是外界最憂心的變數。