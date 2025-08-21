快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

資策會 奪資通訊界奧斯卡

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
資策會研發「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」獲2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（2025 WITSA Global Award），資策會數轉院院長林玉凡（前排右）代表領獎。 資策會 / 提供
資策會研發「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」獲2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（2025 WITSA Global Award），資策會數轉院院長林玉凡（前排右）代表領獎。 資策會 / 提供

財團法人資訊工業策進會研發的「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」，19日榮獲有「資通訊界奧斯卡獎」之稱的2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（2025WITSA Global Award），台灣供應鏈AI實力登上國際舞台，未來此技術將擴大導入更多元製造業場域。

近年受地緣政治與關稅壁壘影響，全球製造業供應鏈面臨嚴峻挑戰。為協助企業應對「缺料恐慌」到「庫存壓力」的困境，經濟部產業技術司支持資策會研發此系統。該技術整合AI決策、訂單預測與庫存管理，並導入生成式AI問答與擷取增強生成（RAG）技術，猶如隨時在側的供應鏈AI顧問，經實證可提升20%庫存周轉率。

資策會執行長范俊逸指出，過去仰賴人為經驗備貨模式已無法應對複雜情勢，透過AI技術將有助於企業提早預知風險、優化備貨決策。他認為，此次獲獎僅是第一步，未來資策會將持續推動更多製造場域技術落地，協助產業建立具備預警、應變與自我學習能力的韌性供應鏈系統。

該系統已成功導入國內多家製造業者，涵蓋金屬加工與電子專業製造服務（EMS）。以五金傢俱製造商為例，此系統助其達交率提升9%、利用率提升15%，並讓庫存周轉率高於20%。針對鋁擠型製造商，透過精準預測原料使用量，顯著降低庫存成本，其庫存週轉天數從30天壓縮至19.44天，減少約35.2%。

至於EMS產業，該技術則從採購、生產到銷售全流程導入預測與診斷模組，協助企業應對勞動力短缺、供應鏈中斷及需求波動等多重挑戰，強化風險因應能力。

資策會表示，「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」核心在於結合生成式AI問答與供應鏈預測，使用者可藉由自然語言提問，即時獲得建議，大幅降低操作門檻、提升決策效率。資策會未來將進一步擴展應用至食品製造與紡織等更多領域，協助台灣製造業提升反應速度與韌性，掌握全球市場競爭優勢。

AI 資策會 製造業

延伸閱讀

鴻海攻 AR 眼鏡 最快明年量產

丹佐華盛頓嗆社群取關文化！影帝真心話：我不在乎粉絲、奧斯卡

《失控夜班》代表瑞士角逐奧斯卡 看見醫護人員的韌性與人性

奧斯卡最佳導演「迫不及待來台」 西恩貝克懷念臭豆腐

相關新聞

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

MIT最新報告 加劇市場過熱擔憂…95%投資AI機構零回報

AI市場飄來烏雲，繼OpenAI執行長奧特曼日前警告AI投資出現泡沫，麻省理工學院（MIT）最新研究報告示警高達95%投...

美政府擬入股台積電 得先解決「合法性」

美國川普政府希望把台積電的補助款轉換成股權，讓台積電會不會成為「美積電」的疑慮再度升溫，半導體專家表示，未來如何發展仍有...

美國有意以晶片補助換股權 川普的盤算…打造「美積電」

美國有意「以晶片補助換股權」，點名要入股台積電、三星、美光等在美設廠的國際半導體巨頭，檯面上端出「國家安全、確保供應鏈健...

美點名入股台積 外資密切關注三大面向

對於美國可能比照英特爾模式入股台積電，把台積電變成「美積電」，外資半導體分析師認為，這件事情錯綜複雜，僅從基本面來看，即...

美拋補助換取入股 兩件事沒說清楚 引發疑慮

美國川普政府拋出有意以補助換取入股投資美國的半導體大廠，背後仍有諸多疑點，業界觀察，至少沒說明清楚兩件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。