資策會 奪資通訊界奧斯卡
財團法人資訊工業策進會研發的「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」，19日榮獲有「資通訊界奧斯卡獎」之稱的2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（2025WITSA Global Award），台灣供應鏈AI實力登上國際舞台，未來此技術將擴大導入更多元製造業場域。
近年受地緣政治與關稅壁壘影響，全球製造業供應鏈面臨嚴峻挑戰。為協助企業應對「缺料恐慌」到「庫存壓力」的困境，經濟部產業技術司支持資策會研發此系統。該技術整合AI決策、訂單預測與庫存管理，並導入生成式AI問答與擷取增強生成（RAG）技術，猶如隨時在側的供應鏈AI顧問，經實證可提升20%庫存周轉率。
資策會執行長范俊逸指出，過去仰賴人為經驗備貨模式已無法應對複雜情勢，透過AI技術將有助於企業提早預知風險、優化備貨決策。他認為，此次獲獎僅是第一步，未來資策會將持續推動更多製造場域技術落地，協助產業建立具備預警、應變與自我學習能力的韌性供應鏈系統。
該系統已成功導入國內多家製造業者，涵蓋金屬加工與電子專業製造服務（EMS）。以五金傢俱製造商為例，此系統助其達交率提升9%、利用率提升15%，並讓庫存周轉率高於20%。針對鋁擠型製造商，透過精準預測原料使用量，顯著降低庫存成本，其庫存週轉天數從30天壓縮至19.44天，減少約35.2%。
至於EMS產業，該技術則從採購、生產到銷售全流程導入預測與診斷模組，協助企業應對勞動力短缺、供應鏈中斷及需求波動等多重挑戰，強化風險因應能力。
資策會表示，「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」核心在於結合生成式AI問答與供應鏈預測，使用者可藉由自然語言提問，即時獲得建議，大幅降低操作門檻、提升決策效率。資策會未來將進一步擴展應用至食品製造與紡織等更多領域，協助台灣製造業提升反應速度與韌性，掌握全球市場競爭優勢。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言