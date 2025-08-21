資策會 奪資通訊界奧斯卡

財團法人資訊工業策進會研發的「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」，19日榮獲有「資通訊界奧斯卡獎」之稱的2025年全球資訊科技應用傑出貢獻獎（2025WITSA Global Award），台灣供應鏈AI實力登上國際舞台，未來此技術將擴大導入更多元製造業場域。

近年受地緣政治與關稅壁壘影響，全球製造業供應鏈面臨嚴峻挑戰。為協助企業應對「缺料恐慌」到「庫存壓力」的困境，經濟部產業技術司支持資策會研發此系統。該技術整合AI決策、訂單預測與庫存管理，並導入生成式AI問答與擷取增強生成（RAG）技術，猶如隨時在側的供應鏈AI顧問，經實證可提升20%庫存周轉率。

資策會執行長范俊逸指出，過去仰賴人為經驗備貨模式已無法應對複雜情勢，透過AI技術將有助於企業提早預知風險、優化備貨決策。他認為，此次獲獎僅是第一步，未來資策會將持續推動更多製造場域技術落地，協助產業建立具備預警、應變與自我學習能力的韌性供應鏈系統。

該系統已成功導入國內多家製造業者，涵蓋金屬加工與電子專業製造服務（EMS）。以五金傢俱製造商為例，此系統助其達交率提升9%、利用率提升15%，並讓庫存周轉率高於20%。針對鋁擠型製造商，透過精準預測原料使用量，顯著降低庫存成本，其庫存週轉天數從30天壓縮至19.44天，減少約35.2%。

至於EMS產業，該技術則從採購、生產到銷售全流程導入預測與診斷模組，協助企業應對勞動力短缺、供應鏈中斷及需求波動等多重挑戰，強化風險因應能力。

資策會表示，「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」核心在於結合生成式AI問答與供應鏈預測，使用者可藉由自然語言提問，即時獲得建議，大幅降低操作門檻、提升決策效率。資策會未來將進一步擴展應用至食品製造與紡織等更多領域，協助台灣製造業提升反應速度與韌性，掌握全球市場競爭優勢。