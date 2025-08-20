聯發科成為全球首家採用Google Project Treble車用版企業夥伴

聯發科（2454）今（20）日宣布成為首家針對車用生態體系提供 Project Treble 的合作夥伴，提供客戶至少4年韌體升級與軟體維護，以提升客戶服務支援、降低其其整體成本、保護使用者資料，並延長車用產品生命週期。

聯發科並推出MT8678 與 MT8676晶片，為首批支援車用夥伴 Project Treble 的產品。聯發科表示，一旦使用該產品或加入此專案，客戶毋須支付額外費用，即能升級與更新，進而能大幅降低總成本。

聯發科副總經理暨車用事業部總經理張豫臺表示，聯發科與 Google 在不同產品線已有多年合作經驗，期待能進一步延伸我們合作關係並強化我們的車用產品組合。透過 Project Treble，聯發科技將能在汽車產品使用期間，以合理成本提供車廠最新技術功能，以確保駕駛在行駛過程能隨時掌握全局、保持專注與維持行車安全。