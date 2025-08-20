快訊

臻鼎旗下鵬鼎淮安園區動土 經營鐵三角現身

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎旗下鵬鼎淮安園區今日動土，經營鐵三角現身包含沈慶芳董事長暨集團策略長、簡禎富總經理、李定轉營運長共同出席。圖／公司提供
臻鼎旗下鵬鼎淮安園區今日動土，經營鐵三角現身包含沈慶芳董事長暨集團策略長、簡禎富總經理、李定轉營運長共同出席。圖／公司提供

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）旗下鵬鼎淮安園區今日動土，經營鐵三角現身包含沈慶芳董事長暨集團策略長、簡禎富總經理、李定轉營運長共同出席。

臻鼎-KY是在19日代子公司鵬鼎控股（深圳）公告，董事會通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年至2028年投資人民幣80億元（約新台幣335億元）擴充高階PCB產能。

臻鼎當時說明，上述擴產計畫，主要為因應快速成長的AI應用市場，提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、智慧汽車、及邊緣AI裝置等多領域的全方位PCB解決方案。

