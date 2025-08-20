人型機器人巨頭登自動化展！台鏈不缺席 新品齊發搶商機

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
機器狗。記者吳康瑋／攝影
機器狗。記者吳康瑋／攝影

隨著技術突破與應用需求快速成長，「人形機器人」產業也將於2025年正式邁入規模化量產的全新階段，而全球科技巨頭特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）、波士頓動力（Boston Dynamics）等也都相繼布局，並推動了新一波的人形機器人產業競賽。被視為人形機器人年度盛會的「2025台北國際自動化工業大展」自20日起在台北南港展覽館登場，吸引包括達明（4585）、所羅門（2359）、華碩（2357）、凌華（6166）、羅昇（8374）等大廠齊聚，秀出各自最新的技術成果，瞄準龐大的市場商機、積極搶進。

據悉，隨著智慧製造與工業4.0的快速發展，國內企業也不約而同的以積極的態度，將AI人工智慧、機器視覺、協作平台等新技術導入到生產線當中，並藉此更加全面的提升自動化水平與整體生產效能。而在近年機器人技術開發上，最為關鍵的成果，便是「人形機器人」的問世。

由於全球出生率不斷地下降，恐怕整個勞動力市場將在未來數年間爆發嚴重的人才荒。而「人形機器人」作為解決勞動力短缺的革命性解方，也結合AI、智慧製造與數位轉型等關鍵技術，持續加速發展。

台灣不僅擁有從「感測模組」、「驅動系統」到「整機整合」等關鍵領域的完整供應鏈優勢，近年也因入列輝達供應鏈，在此波浪潮中扮演了舉足輕重的角色。面對這波龐大的人型機器人商機，國內有多家大廠也已都積極投入布局。

一年一度的台北國際自動化工業大展正式登場，包括和椿（6215）、達明、所羅門、宇樹都瞄準「人形機器人」齊聚參展，而友上科技及村田則各自推出「半人形」、「機器狗」等全新應用來積極布局，共同搶占未來人形機器人供應鏈的戰略高地，也因此吸引了各界的關注。

達明機器人。記者吳康瑋／攝影
達明機器人。記者吳康瑋／攝影

