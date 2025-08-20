華碩前進自動化大展 秀AI全場景應用
2025台北國際自動化工業大展20日於南港展覽館隆重開幕，華碩（2357）智慧物聯網（ASUS IoT）以「AI無所不在・智創工業新局」為題，同步展示智慧製造、智慧城市及智慧零售等多元AI應用，再次憑藉從邊緣到雲端的軟硬體整合實力，穩踞AI驅動工業轉型領導品牌的市場地位！
華碩於本次展會亦首度完整公開工業自動化解決方案，結合Intel、輝達（NVIDIA） Jetson尖端技術，打造低功耗高算力平台，為高效能工業自動化、智慧製造及嵌入式AI應用提供強大奧援，加速相關應用落地，開創物理AI發展新時代。
此外，華碩亦與新加坡Crown Digital攜手，推出一款結合ASUS AISVision AI視覺辨識軟體，以及EBS-A710、Q670EA-IM-A工業級主機板的機器手臂咖啡機，模擬零售場域中全自動化流程，包括精準調製多款咖啡飲品；充滿未來感的外型和流暢動作，不僅吸引大批參觀者駐足體驗，成為全場矚目焦點，更彰顯AI在零售、服務業創新應用的無限潛力！
同時，華碩也偕同日本ARGO、台灣天均科技、Cupola、信驊科技、固德科技、MemryX、鴻積工業與EPSON等重量級合作夥伴，於現場展示AI視覺檢測、機器手臂智慧產線、設備預警維護／品質異常聲音監測、安全監控系統，還有智慧服務台與ATM防詐平台等實際應用，從技術整合到場域驗證，共創AI轉型新價值，引領全球智慧製造新浪潮。
