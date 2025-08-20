安集3D列印訂單滿載 能見度看到年底
太陽能廠安集（6477）3D列印技術應用獲致重大進展，安集董事長黃國棟今（20）日參展2025自動化大展受訪表示，安集憑藉自主開發與製造能力，已逐步在軍工、航太及高階自行車等產業建立合作關係。他強調，安集今年的3D列印業務持續高速成長，訂單能見度已看到年底，展現市場對安集專業技術的高度需求，他預估今年營收雖僅占營收個位數，卻比去年成長五倍，明年占比預期還會拉升。
黃國棟表示，目前安集3D列印機台數量已達六台，最新機型也於展覽後立即投入生產，年底將再增加至八台，持續擴充產能以因應不斷湧入的訂單需求。由於3D列印產品多屬精密零組件，製程技術門檻高，市場需求穩定且增幅明顯，他形容現階段「訂單能見度高、下半年將優於上半年」，顯示業務動能強勁，公司規畫明年可能再擴增至十台機台，目標挑戰營收占比達一成。
安集目前3D列印營收占比仍屬個位數，但今年營收表現已較去年大幅成長，黃國棟透露公司內部預估將達到去年五倍的規模，並期待明年有望再度攀升。黃國棟說，目前3D列印業務仍處於成長初期，形同「從幼稚園升到國小」，但隨著技術成熟與客戶擴展，未來可望進入更高階段，成為營運的重要支柱。
在客戶布局上，安集目前已累積二至30家合作夥伴，涵蓋軍工、航太與高階自行車等產業，其中以軍工相關需求佔比最高，超過整體的一半。特別是在無人機零組件與航太應用方面，3D列印的精密度與輕量化優勢獲得客戶高度肯定。為避免市場集中風險，公司亦採取分散策略，不將訂單集中於單一客戶，確保營運穩定。
除軍工與航太領域，高階自行車零件也是新興市場。隨著自行車產業對輕量化與特殊設計需求日增，3D列印提供的客製化能力具備優勢，公司已與部分自行車品牌展開合作，進一步拓展產品應用面。
展望未來，安集將持續擴充3D列印產能，並以國際軍工與航太供應鏈為主要成長動能，搭配自行車等消費性應用領域，形成多元發展格局。隨著產能提升與市場需求持續擴張，公司有信心在明年將3D列印業務推向更高層級，成為驅動營收成長的新引擎。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言