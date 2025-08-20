安集3D列印訂單滿載 能見度看到年底

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安集在自動化大展展示最新的3D列印設備和各項航太、無人機等軍工零件。記者簡永祥／攝影
太陽能廠安集（6477）3D列印技術應用獲致重大進展，安集董事長黃國棟今（20）日參展2025自動化大展受訪表示，安集憑藉自主開發與製造能力，已逐步在軍工、航太及高階自行車等產業建立合作關係。他強調，安集今年的3D列印業務持續高速成長，訂單能見度已看到年底，展現市場對安集專業技術的高度需求，他預估今年營收雖僅占營收個位數，卻比去年成長五倍，明年占比預期還會拉升。

黃國棟表示，目前安集3D列印機台數量已達六台，最新機型也於展覽後立即投入生產，年底將再增加至八台，持續擴充產能以因應不斷湧入的訂單需求。由於3D列印產品多屬精密零組件，製程技術門檻高，市場需求穩定且增幅明顯，他形容現階段「訂單能見度高、下半年將優於上半年」，顯示業務動能強勁，公司規畫明年可能再擴增至十台機台，目標挑戰營收占比達一成。

安集目前3D列印營收占比仍屬個位數，但今年營收表現已較去年大幅成長，黃國棟透露公司內部預估將達到去年五倍的規模，並期待明年有望再度攀升。黃國棟說，目前3D列印業務仍處於成長初期，形同「從幼稚園升到國小」，但隨著技術成熟與客戶擴展，未來可望進入更高階段，成為營運的重要支柱。

在客戶布局上，安集目前已累積二至30家合作夥伴，涵蓋軍工、航太與高階自行車等產業，其中以軍工相關需求佔比最高，超過整體的一半。特別是在無人機零組件與航太應用方面，3D列印的精密度與輕量化優勢獲得客戶高度肯定。為避免市場集中風險，公司亦採取分散策略，不將訂單集中於單一客戶，確保營運穩定。

除軍工與航太領域，高階自行車零件也是新興市場。隨著自行車產業對輕量化與特殊設計需求日增，3D列印提供的客製化能力具備優勢，公司已與部分自行車品牌展開合作，進一步拓展產品應用面。

展望未來，安集將持續擴充3D列印產能，並以國際軍工與航太供應鏈為主要成長動能，搭配自行車等消費性應用領域，形成多元發展格局。隨著產能提升與市場需求持續擴張，公司有信心在明年將3D列印業務推向更高層級，成為驅動營收成長的新引擎。

