微星機器人可望獲利！輝達AI桌上型超級電腦將出貨 推升業績看俏

微星（2377）機器人事業傳捷報，已經打入美國與日本市場，明年進軍歐洲市場，並可望獲利。另外，過去在AI產業進度落後，但已經切入輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）桌上型超級電腦，並將在10月出貨，兩大雙引擎新產品，推動業績持續看俏。

微星推出搭載輝達GB10 Grace Blackwell Superchip的桌上型AI超級電腦，預計10月開始出貨至全球市場。鎖定教育、醫療、金融及智慧工廠等邊緣運算需求。

微星客製化產品事業本部協理黃亞密20日表示，這款產品以高性價比提供算力，定位為「桌上型AI超級電腦」，該機種可作為家用或小型企業的邊緣AI伺服器，支援本地推論（Inference），並可選擇連接至輝達Omniverse等平台，滿足生成式AI、數位孿生與虛擬代理等應用需求。

他表示，這種設計讓用戶在家中或小型工作室即可進行複雜運算，不必投資昂貴的大型伺服器機櫃，節省龐大資本支出，同時提升資料安全性。產品預計10月出貨。

至於機器人方面，黃亞密表示，AMR自主移動機器人產業年複合成長率約20%，微星力拚優於產業平均水準，已經出貨台灣、美國、日本市場，明年進一步拓至歐洲市場，明年機器人是液有機會開始挹注集團獲利。

他說，美國市場已經出貨至美國大學，用於機器人教學，日本市場則供應日本大型電子零組件廠，應用於送料環節，該客戶原本使用日本AGV但成效不彰，因此更換為微星的機器人。另外，機器人也在半導體廠進行驗證，後續商機可期。

他強調，美國總統川普積極推動製造業回流，但美國生產成本高昂，企業加碼投入自動化，微星目前AMR機器人主攻美國、台灣以及日本，又以美國占比最大。

黃亞密指出，該公司也計劃明年進軍歐洲，將從德國與荷蘭開始，並利用集團在當地的據點與資源，推動業務。目前微星機器人業務團隊規模約七至八人，隨著市場拓展，後續將逐步增加。