自動化工業展 氣立強攻半導體、醫療及智慧機器人商機

台北國際自動化工業大展20日登場，氣動元件大廠台灣氣立（4555）強攻半導體、醫療及智慧機器人等三大領域。其中，最新產品超音波流量感測器已陸續出貨給半導體、PCB龍頭廠，AI伺服器液冷系統用流量感測器也已送様測試中，可望成為未來營運新成長動能。

另在智慧機器人部分，機器手臂仿生手已送樣給國內機器人大廠，未來將進一步規劃更高階的機器人靈巧手關鍵模組在內的整體方案。

氣立在2025年台北自動化工業大展中，展示一系列智慧化新品，搶攻高階應用市場。重點新品之一為新一代FU-V超音波流量感測器，較前一代產品體積縮減30%，搭配內建高靈敏感測模組，可對應多種液態流體，性能與日、歐頂規品牌相當，可滿足半導體與醫療場域的高精度監測需求。

另一款FN-X微型化流量計產品，則可運用在實驗室小管徑流量監測、自動點膠設備、清洗液監控等應用端，切合半導體與生技醫療設備產業需求。

因應企業節能需求，氣立也推出AI智能能源管理模組(UAM)，透過數據控制與監視，搭配智慧化氣體流量管理模組，可提升客戶在氣體能源的使用效率，助力企業實現節能減碳目標，落實ESG永續理念。

氣立強調，希望提供市場兼具國際大廠效能與台廠價格優勢的產品，為市場提供更具競爭力的選項。

氣立說明，具備超音波感測功能的流量感測器，最大利基在於客戶端不用停機，直接在管外夾管外掛即可，可監測所有管徑內的液體流量；今年也布局能源管理模組，可有效監測碳排、電力與能源消耗，同時持續布局特殊氣體閥件。

氣立副總總理蘇志安指出，氣立去年已開始出貨一般管徑的超音波流量感測器，今年則新推出微型及大型管徑超音波流量感測器，產品線更為完整，有利於提升競爭力。

在機械手臂方面，蘇志安表示，機械手臂搭配台灣氣立設計生產具高精度控制的電動夾爪，能處理不規則或易碎物件的柔性夾爪，也布局首次亮相的仿生靈巧手，相關產品已送樣給國內客戶。

蘇志安透露，未來台灣氣立布局整合關節模組的機器人靈巧手掌，將在台灣生產製造；中國大陸浙江平湖廠布局協作機器人機械手臂外殼件設計製造。

氣立在這次展會中另一個亮點，為模擬以AMR自走式廠房移載車與協作型機器人所構建高彈性的自動搬運架構。在搬運端分別以機械手臂搭配氣立設計生產具高精度控制的電動夾爪、能處理不規則或易碎物件的柔性夾爪、首次亮相的仿生靈巧手等，滿足不同客群需求。

此外氣立設計的可多角度分割夾爪套件，能進行多料件上下料搬運，較傳統單次上下料設備節省超過50%的時間；而氣立除了能提供機械手臂及各式夾爪外，也可協助客戶建置相關智能搬運系統，提升廠務運作效率。

氣立指出，隨著各式新品的陸續推出，及泰國廠即將投入生產，公司不論在產品中高階產業運用，或是在第三地生產等布局已逐步成形，在堅持不斷創新研發與高品質製造下，為全球客戶創造更高附加價值，並可望對未來營運產生正向發展。

觀察主要產品應用業績比重，台灣氣立說明，目前自動化設備占比15%、汽車應用占7%、半導體占比2%、電子業占比23%、經銷商占17%，預估2026年半導體占比提升至5%，機器人用在內的自動化設備占比可持續提升。

此外，氣立為強化國際布局，視東南亞市場為下一個成長動能區域。其中泰國受惠於穩定的投資環境與區位優勢，過往日系車廠及台商已為泰國製造業奠定一定規模，再加上近年PCB產業聚落也移轉至泰國，為此，氣立去年9月在泰國北欖府投資設立子公司「氣立可科技(泰國)」。