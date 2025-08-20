廣運集團與德國NEURA Robotics簽署策略聯盟 跨足AI與人型機器人

廣運機械（6125） 今（20）日宣布，與德國機器人大廠 NEURA Robotics 正式締結策略聯盟，雙方簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波AI與人型機器人市場商機。

廣運機械以客製化智慧系統整合及專案管理見長，長年協助客戶導入智慧倉儲、智慧製造、智慧物流及半導體空中搬運系統等應用。近年更運用自主研發的 AGF 無人搬運車技術，開發人型機器人技能整合平台，賦予機器人語音理解與場域感知能力，實現「聽得懂、看得見、走得準、檢得順、懂需求、懂人也懂場域」的多工實體技能，不僅是控制系統，更是推動人型機器人邁向實用化的新一代智慧中樞。

NEURA Robotics 作為德國機器人領導品牌，產品線涵蓋人型機器人 4NE-1、服務型機器人 MiPA、AI 認知型手臂 MAiRA、AI 協作型手臂 LARA 等。該公司憑藉強大的感知與場域協作能力，正推動 Neuraverse 開發平台，以整合全球開發者、資料與應用，提供即時場域模擬、可擴展應用程式、AI 模型及設備生態系，打造智慧自動化的一站式研發環境。

此次合作將結合廣運機械在智慧自動化導入上的深厚實務經驗，與NEURA Robotics 在 AI 研發與製造上的創新實力及德國工藝品質優勢，攜手搶先布局下一波機器人革命。

廣運集團董事長謝明凱表示：「我們一定要做機器人！透過與 NEURA Robotics 的合作，雙方優勢相互加乘，不僅能為產業提供完整的 AI 解決方案，更能擴展多元商機，帶動雙方在各自市場的快速成長。」

廣運機械總經理柯智鈞補充說，廣運擅長智慧製造及自動化物流等各項場域，與NEURA結盟後，可導入包括機型手臂、感知型手臂於各項智慧製造、智慧物流、AGV及AMR無人搬運車結合機械手臂或是導入靈巧手等，可應付多樣的金屬件運送，讓智慧更多元。他強調，透過AI及智慧製造布局，廣運今年在半導體的接單和營收將是去年的二倍以上。