安集：3D列印今年營收可望增5倍 軍工客戶需求旺
太陽能廠安集科技董事長黃國棟今天表示，在無人機等軍工客戶需求強勁下，3D列印產能滿載，預期今年3D列印業務營收可望年增5倍，占總營收比重約5%。
安集參加台灣國際雷射展，展出飛機座椅支架、散熱片等3D列印相關產品。黃國棟受訪說，安集深耕3D列印長達6、7年，目前客戶約20至30家。
黃國棟表示，在無人機等軍工客戶需求強勁下，3D列印產能滿載，預期今年3D列印業務營收將較去年增加5倍，占總營收比重將約5%。
黃國棟說，目前3D列印設備有6台，因應客戶強勁需求，下半年將進一步擴產，預計至今年底設備將擴增至8台規模。
至於太陽能模組業務，黃國棟表示，安集將跨足海上型太陽能模組及光電建材模組領域；其中，光電建材模組已小量出貨。
