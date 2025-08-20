群翊拓展全球市場 8月同步參加泰國展與台北自動化展
群翊（6664）今日指出，作為台灣領先的電路板與自動化設備製造商，將於2025年8月盛大參加兩大國際展覽：泰國電路板展（THECA Show）與台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），展現其在智慧製造與電路板設備領域的創新實力與全球布局決心。
泰國電路板展（THECA Show）於8月20日至22日在泰國曼谷國際貿易展覽中心舉行，群翊工業將展示其最新電路板製造設備，包括高效能塗布機與智慧化烘烤系統，針對全球及東南亞市場的快速成長需求，提供高精度、低能耗的解決方案。隨著全球供應鏈轉移與東南亞電子產業蓬勃發展，群翊工業積極把握商機，深化與區域客戶的合作，助力當地產業升級做厚重板、伺服板、以及高階的HDI板。
同時，群翊工業於8月20日至23日參與台北國際自動化工業大展（Automation Taipei），展覽地點為台北南港展覽館。此次展出將聚焦「智慧製造與數位轉型」，展示群翊工業在工業自動化設備與智慧工廠解決方案的最新成果，包括SECS/GEM驅動的自動化控制系統與高效能機械手臂應用。這些技術不僅提升生產效率，更響應全球淨零碳排趨勢，協助客戶實現永續製造目標。
群翊工業總經理李榮坤表示：「我們很高興能同時參與THECA Show與Automation Taipei，這是群翊工業技術實力與全球視野的最佳展現。我們期待透過這兩大平台，與國內外客戶及合作夥伴深入交流，共同推動智慧製造與高階電路板產業的未來發展。」
