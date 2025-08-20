集邦：電視面板需求回溫 八月下旬報價止跌

集邦科技（TrendForce）20日發布八月月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板需求回溫，八月下旬報價全面止跌。

范博毓指出，電視面板進入第3季後，雖然總體環境變動大，但大部分電視品牌仍希望在年末促銷能有一番衝刺，以達成全年目標，因此目前電視面板拉貨動能相較第2季明顯增強不少，尤其是小尺寸電視面板，在預期供給較少，且價格在相對低點下，需求增強的狀況最為顯著。面板廠在需求開始轉強的趨勢下，也順勢開始醞釀價格止穩的訊號，期望可以在需求好轉之際，穩定價格走勢。因此就目前觀察8月份電視面板價格趨勢，預估32吋至75吋將可望全面轉為持平趨勢。

監視器面板第3季需求相較第2季小幅季減4.7%，在此趨勢下，買賣雙方可能會在價格議定上再次出現角力。不過現階段主流的MNT面板多半處於虧損狀態，因此大部分面板廠在價格上依然仍堅持持平態勢，甚至不排除減少面板供給，加上第3季後電視面板需求再次增強，也給了面板廠較多的操作空間，因此品牌大多沒有強力要求價格下跌。就目前觀察8月份的MNT面板價格走勢，預期主流尺寸包括Open Cell面板與面板模組，將全數維持持平水準。

第3季NB面板需求仍維持較強態勢，在半導體相關關稅實施仍未明的狀態下，品牌客戶目前仍願意按照既定的採購需求採買面板，預估第3季NB面板需求有機會微幅季增1.8%。不過面板廠在考量彼此持續競爭客戶訂單的大前提下，仍不敢貿然調漲價格，甚至持續以檯面下的優惠來穩定客戶關係，因此目前觀察8月份的NB面板價格走勢，依然呈現全面持平的態勢。