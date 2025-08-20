東元承攬台中渢妙風電陸上變電站工程 深化離岸風電布局
東元（1504）統包的渢妙離岸風力發電計畫陸上變電站新建工程，20日於台中港區舉行開工動土典禮，東元指出，此案象徵500MW離岸風場的陸上變電站及相關設備建置正式啟動，該工程預計於2027年完工。未來完工後，渢妙風場年發電量預估可達19.7億度，年減碳量約117.6萬公噸。年發電量預估可達19.7億度，年減碳量約117.6萬公噸。
東元電機智慧能源事業群總經理郭明倫指出，東元擁有超過2.5GW陸上變電站統包工程經驗，並具備自有電力設備優勢，此次將導入完整的遠端監控系統，使變電站成為可遠端操控的智慧化設施，有效掌握風場運作狀態。郭明倫表示，此舉將有助於強化在地供應鏈，提升產業技術與維運能力，為台灣離岸風電在地化奠定穩固基礎。
渢妙風場為台灣首座脫離傳統躉購模式的離岸風場，其綠電已透過企業購電協議（CPPA）售予Google、中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技等6家企業。
開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙離岸風力發電計畫執行長Mark Wainwright表示，將借鏡其在台灣海峽成功建置900MW風場的經驗，全力推動渢妙風場如期交付。
CIP亞太區總裁許乃文則補充，本案高達七成的專案融資來自本土銀行，充分落實「用台灣的錢、發台灣的電、讓台灣企業使用」的願景。
東元表示，本次工程與泰興工程、EDS境向聯合建築師事務所合作，在設計上特別融入台中港區海岸風貌與在地文化，規劃蜿蜒步道與開放式休憩區，旨在打造具備人文關懷與永續發展特色的新地標，展現公司在推動再生能源之餘，也兼顧在地環境共融的承諾。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言