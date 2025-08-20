東元承攬台中渢妙風電陸上變電站工程 深化離岸風電布局

東元（1504）統包的渢妙離岸風力發電計畫陸上變電站新建工程，20日於台中港區舉行開工動土典禮，東元指出，此案象徵500MW離岸風場的陸上變電站及相關設備建置正式啟動，該工程預計於2027年完工。未來完工後，渢妙風場年發電量預估可達19.7億度，年減碳量約117.6萬公噸。年發電量預估可達19.7億度，年減碳量約117.6萬公噸。

東元電機智慧能源事業群總經理郭明倫指出，東元擁有超過2.5GW陸上變電站統包工程經驗，並具備自有電力設備優勢，此次將導入完整的遠端監控系統，使變電站成為可遠端操控的智慧化設施，有效掌握風場運作狀態。郭明倫表示，此舉將有助於強化在地供應鏈，提升產業技術與維運能力，為台灣離岸風電在地化奠定穩固基礎。

渢妙風場為台灣首座脫離傳統躉購模式的離岸風場，其綠電已透過企業購電協議（CPPA）售予Google、中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技等6家企業。

開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙離岸風力發電計畫執行長Mark Wainwright表示，將借鏡其在台灣海峽成功建置900MW風場的經驗，全力推動渢妙風場如期交付。

CIP亞太區總裁許乃文則補充，本案高達七成的專案融資來自本土銀行，充分落實「用台灣的錢、發台灣的電、讓台灣企業使用」的願景。

東元表示，本次工程與泰興工程、EDS境向聯合建築師事務所合作，在設計上特別融入台中港區海岸風貌與在地文化，規劃蜿蜒步道與開放式休憩區，旨在打造具備人文關懷與永續發展特色的新地標，展現公司在推動再生能源之餘，也兼顧在地環境共融的承諾。