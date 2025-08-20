富采跨域自動化機器人應用 攜手凌華首次亮相自動化機器人展
富采（3714）20日首度攜手邊緣運算大廠凌華（6166），共同參與「2025台灣機器人與智慧自動化展」，搶攻高速成長的自動化機器人市場。富采指出，此次展出聚焦於Mini LED、Micro LED人機介面顯示器與自動化感測解決方案，展現公司在智能感測與先進顯示領域的整合實力，正式跨入機器人應用新藍海。
富采表示，公司持續推動「雙加值引擎」轉型策略，並強化「3+1長期發展策略」，其中機器人自動化被視為智能感測領域的關鍵應用場域。隨著生成式AI技術加速人形機器人與自主移動載具的落地，全球機器人市場規模持續擴大。未來富采將透過與國際生態系夥伴的合作，深化資源整合，鎖定機器人自動化市場，提供視覺化與智慧感測等核心整合方案。
在展出內容方面，富采推出兩大核心技術解決方案。在人機介面顯示器部分，採用MiniLED與MicroLED技術，具備高對比、低功耗、高曲率及客製化尺寸等優勢，能實現隱藏式顯示等多元化方案，滿足智慧機器人多變的顯示需求。
感測方案方面，富采表示，除本次展出的非接觸式溫度感測外，未來也將布局視覺、觸覺與測距等核心感測技術，以迎接龐大的自動化機器人感測需求。
富采強調，公司將憑藉在先進顯示與智能感測領域的技術優勢，結合生態系夥伴力量，搶占未來新興市場商機。
