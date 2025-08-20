東元統包工程 台中渢妙離岸風場陸上變電站開工動土

東元擔任工程統包的渢妙離岸風力發電計畫陸上變電站新建工程，20 日在台中港區舉行開工動土典禮，將展開500MW離岸風場之陸上變電站及相關設備建置，預計2027年完工，未來年發電量約19.7億度，年減117.6萬公噸二氧化碳排放。

東元智慧能源事業群總經理郭明倫表示，離岸風電相關建置環境嚴苛，對業者而言是一大挑戰，但東元擁有超過2.5GW陸上變電站統包工程的豐富經驗，再加上自有電力設備的優勢，將持續致力於建立在地供應鏈，提升產業的技術力和維運能力，為臺灣離岸風電在地化奠定穩固基礎，並期待進一步開拓亞太風電市場商機。

典禮由台中市副市長黃國榮、開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)的渢妙離岸風力發電計畫執行長Mark Wainwright、CIP亞太區總裁許乃文、及東元智慧能源事業群總經理郭明倫共同主持開工祈福儀式。

東元負責陸上變電站統包合約，智慧能源事業群總經理郭明倫指出，東元重視並要求高水準的工程安全、品質、和環境友善，工程特色之一是東元導入完整的遠端監控系統，讓變電站成為可以遠端操控的智慧化設施，有效掌握風場與變電站的運作狀態。東元將與合作夥伴一起努力，全力推升風電產業國產化的目標。

渢妙風場綠電已透過企業購電協議（CPPA）售予Google、中美矽晶、台灣大哥大、遠傳電信、聯華電子、聯發科技等6家企業，成為台灣首座脫離傳統躉購模式，將電能售予多家企業用戶的離岸風場。

開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)的渢妙離岸風力發電計畫執行長Mark Wainwright 表示，CIP將奠基於在台灣海峽成功建置900MW風場之實績，全力推動渢妙風場如期如質交付，支持台灣邁向淨零未來，力助企業達RE100目標。

東元指出，本案與泰興工程攜手負責設計、土建及機電工程，並與 EDS 境向聯合建築師事務所合作，打造融合台中港區海岸風貌與在地文化的特色空間。周邊規劃蜿蜒步道、綠意盎然的植栽，及開放式休憩區，設計過程中特別注重與自然環境的共融，不僅強化工程與景觀的協調性，更為居民與訪客營造親近自然的新生活場域。