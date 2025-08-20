軟銀入股英特爾20億美元 業界直言止血關鍵在「換操盤手、切 IDM」

日本科技投資集團軟銀軟銀（SoftBank Group）於當地時間18日宣布以 20 億美元入股英特爾（Intel），取得約 2％股權。市場多解讀為提振信心之舉，但晶圓代工業者直言，更像為川普政府「表態」的開端，真正能救英特爾的不是一筆資金，而是找對「專業代工操盤手」並徹底調整體質。

業內人士指出，20 億美元規模有限；英特爾近兩年晶圓代工事業合計虧損達 204 億美元，2025 年上半年再虧 50 億美元，連單季缺口都補不滿。文內評論並稱，美國政府的百億級補助也可能一年即燒完，顯示英特爾面臨的是結構性赤字。

「續命丹不在錢，在人。」多位代工供應鏈人士表示，英特爾若要止血並扛起「美國製造」重任，得先「砍掉重練」：設計與代工切割，摒棄不合時宜的 IDM 思維；製造端已精簡人事，但仍需能真正掌握代工與供應鏈管理的團隊，從文化、流程到客戶服務全面翻修。

消息面上，外界原揣測台積電（2330）可能入股英特爾代工，最終卻由日本軟銀出手。代工業者分析，軟銀應列在川普團隊擬定的「支援英特爾」名單之一，後續不排除有更多大廠跟進。就投資報酬率而言，20 億美元難見短期回饋，這筆注資更像對新政府「輸誠」與「繳保護費」的政治訊號。

英特爾待解難題橫跨資本、技術與商業模式。英特爾前執行長 Craig Barrett 的觀點稱，英特爾至少需要數百億美元級別的資金，並由美系科技大廠入股先進製程、換取股權與保供，同步呼應國家安全目標。

在商業模式上，IDM 是英特爾的致命傷：技術、效率與服務都落後台積電，加上與客戶「既是供應商又是競爭者」的結構性疑慮，難以說服輝達（NVIDIA）、蘋果、超微（AMD）、高通等把先進訂單轉來——轉單風險、與客戶爭利、機密外洩的影子揮之不去。

回顧過去，英特爾長期採「先建廠、再找客戶」策略，重資本投入多由自家產品消化。一旦製程落後連動到自家 CPU 平台規格與市占，投資回收惡化、虧損擴大，卻又陷入先進製程「不花不行」的資本競賽，與台積電差距遂被拉大。

代工業者據此提出「兩步走」處方：第一步，設計部門先委外台積電搶回市占；第二步，代工事業用市場規則重建供應鏈關係，不再預設「優先供貨與議價權」，而是善用川普政府支持與關稅槓桿，拿出「共同成長」的誠意，重贏全球供應鏈信任。

至於「誰來帶隊」，文內點名唯有從台積電延攬「帶系統、帶文化」的一線大將，才有機會加速翻轉——如曾主責南科與美國廠量產的王英郎、即將接棒美國廠的滕立功，或 2022 年退休、歷練完整的王建光；甚至業界盛傳聯發科（2454）蔡力行可望退休，在美方支持下，競業限制亦非不可克服。若這類「實戰型操盤手」願意號召團隊加入，英特爾仍有重返成長的可能。