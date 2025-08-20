聯發科技成為全球首家採用 Google Project Treble 車用版的合作夥伴

IC設計龍頭聯發科（2454）20日宣布，成為全球首家在車用生態體系導入 Google Project Treble 車用版的企業夥伴。聯發科技將為採用該方案的客戶提供至少四年的韌體升級與軟體維護，協助車廠強化售後服務支援、降低整體持有成本、保護使用者資料，並延長車用產品的生命週期。

聯發科技指出，MT8678 與 MT8676 為首批支援 Project Treble 車用版的產品。車廠或系統夥伴一旦採用上述產品或加入此專案，無需額外付費即可獲得後續升級與更新服務，藉此有效降低總成本並提升維運效率。

聯發科技公司副總經理暨車用事業部總經理張豫臺表示，聯發科技與 Google 在多條產品線已合作多年，這次合作將進一步擴及車用領域並強化公司的車用產品組合。透過 Project Treble，聯發科技可在汽車產品的整體使用期間，以合理成本向車廠持續提供最新技術功能，協助駕駛在行車過程中保持專注、掌握全局並維持行車安全。

聯發科表示，MT8678 與 MT8676 現已上市，將陸續隨合作夥伴產品導入市場。