APMIC 推「PrivModel」企業級微調與蒸餾方案 支援OpenAI gpt-oss模型

企業自主AI解決方案業者APMIC（Accelerate Private Machine Intelligence Company）20日宣布，旗下「PrivModel」企業級微調與蒸餾方案全面支援OpenAI gpt-oss系列模型，在特定應用場景中可將準確率提升約 40%，並降低90%推論成本。也宣布GPU與AI 晶片專家陳尹鈞（Ian Chen）出任美國總經理，負責北美市場與策略夥伴拓展，結合技術升級與在地化團隊，加速全球企業私有 AI 的安全落地與商業價值轉化。

APMIC 針對OpenAI近期推出的gpt-oss系列模型，含 gpt-oss-120b 與 gpt-oss-20b，採用自研、原名為「S1 Distillation」正式升級為「PrivModel」多模態模型微調方案。APMIC內部測試，在特定企業應用場景中，蒸餾後的模型可在維持FP4精度的情況下，大幅提升準確率與降低成本，蒸餾後的模型可在RTX Pro 6000 平台高效推論，並支援繁體中文思維鏈（CoT）推理，協助企業在符合法規與合規要求下實現推理式 AI（Reasoning AI）私有化部署。

APMIC內部測試進一步顯示，OpenAI模型有很強的模型保護機制，採用傳統的QLoRA的量化微調方法在學習專業知識上有所侷限，在TMMLU+（繁體中文台灣在地知識驗證集）測試中，gpt-oss 全數取得80分以上，健康醫療領域比o4 mini高出約13分；數學邏輯運算則僅差約2分。在此基礎上，「PrivModel」解決方案加強gpt-oss原先沒有的視覺能力，可協助企業高效、安全地打造專屬、輕量、並具商業價值的私有AI模型。

APMIC 創辦人暨執行長吳柏翰表示，OpenAI的gpt-oss為企業導入AI帶來全新動能。PrivModel微調與蒸餾後的模型搭載PrivStation架構可支援媲美o4-mini等級的模型，具備視覺能力，台灣企業在鎖住自身知識資產的同時，以節省九成成本的方式達成高效能推論。這不只是性能提升，更是從資料保護到實際應用的全方位落地。

APMIC積極進軍美國市場，任命具20餘年產業經驗的資深GPU與AI晶片專家陳尹鈞（Ian Chen）出任美國總經理，負責北美市場與策略夥伴拓展，陳尹鈞將專注推動北美市場與策略夥伴發展，推進「PrivModel」企業級微調與蒸餾方案及「PrivStation」一站式落地應用，與 GPU 雲服務商、OEM、設計製造相關軟體公司進行策略合作，並拓展 AI 在金融、製造等需要合規 AI 產業的場景實施。在此之前，陳尹鈞在2002年加入輝達（NVIDIA）擔任繪圖晶片應用工程師，先後在NVIDIA 香港與台灣分公司擔任工程與業務管理職務，長年負責高階繪圖卡與資料中心 GPU 相關業務。