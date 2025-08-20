華碩衝刺電競業務 ROG「Unlock the ROG Lab」席捲科隆電玩展

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩電腦全球資深副總裁許祐嘉(右一)、華碩電腦全球資深副總裁簡孝堅(中)與Vice President of Worldwide GeForce Sales at NVIDIA, John Milner (左一)，在台上慶祝華碩顯示卡30周年。華碩／提供
華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國宣布，「Unlock the ROG Lab」活動於2025德國科隆電玩展(Gamescom)盛大開幕。為慶祝華碩在顯示卡領域30周年的創新歷程，現場首度亮相限量版的ROG Matrix GeForce RTX 5090顯示卡。活動同時展出次世代Tandem OLED顯示器、PC控制器，還有備受矚目的初音未來聯名系列產品，讓玩家搶先體驗全新電競夢幻逸品。

ROG Matrix GeForce RTX 5090限量顯示卡搭載NVIDIA Blackwell架構的GeForce RTX 5090 GPU，藉由強大AI算力為玩家與創作者帶來革命性的升級。使用者可透過 NVIDIA DLSS 4 倍增效能，以前所未有的速度生成影像，並透過 NVIDIA Studio 釋放無限創意 。不僅如此，使用者還能透過NVIDIA NIM微服務的AI模型，高效打造出專屬的AI助理、代理及工作流程。

此外，NVIDIA 高階主管也出席本次活動。ROG Matrix GeForce RTX 5090 充分展現了華碩與 NVIDIA 之間深厚的合作關係，結合雙方專業技術，為全球玩家帶來無與倫比的效能與創新。NVIDIA資深副總裁Jeff Fisher表示：「華碩一直是NVIDIA的重要合作夥伴，過去30年來協助我們打造電腦顯示卡與遊戲產業的新紀元。很開心看到華碩持續突破技術限制，而最新ROG Matrix系列更是展現了這份創新精神。 」

華碩電腦全球資深副總裁許祐嘉表示：「華碩始終以設計思維為核心，致力於提供卓越的遊戲體驗。我們很榮幸能與NVIDIA建立長期且緊密的合作關係，共同推出多款令人驚豔的產品，這次ROG Matrix GeForce RTX 5090即是我們持續追求極致效能的最佳證明。」

華碩與 NVIDIA 的合作範疇早已超越顯示卡，並拓展至顯示器領域。以 ROG Swift PG278Q ，全球首款同時搭載 144Hz 更新率與 NVIDIA G-Sync 技術的顯示器為例，雙方共同開創了電競顯示新紀元。

