新漢機器人業務打入美國新創公司 明年出貨有望倍數成長

工業電腦大廠新漢（8234）20日於台灣機器人與智慧自動化展上發表人型機器人控制器MARS400 T10，其機器人布局持續開花結果，旗下創博目前已打進美國機器人新創公司，隨著客戶明年下半年發表新一代產品，創博預估，明年人形機器人相關產品出貨量可望呈現倍數成長。

MARS400 T10基於NVIDIA Jetson Thor架構，將機器人的AI核心運算、運動及機器人控制、以及新漢獨家的功能安全系統ESC210，以模組化的方式全面整合在單一機器人控制平台，改善傳統機器人多平台架構令人詬病的延遲性與模組空間需求，而MARS400 T10優化整機空間配置、並大幅提高人型機器人整體實時運作效能，實現體積更小、擬人動作更精緻、與延長運作時間的可能。

單晶片模組化設計 整合機器人功能安全、AI運算、以及運動控制 大幅降低業者開發時程，提升各類型機器人運作效能要真正實現科幻電影中機器人與人類共同生活的場景，安全性是最首要的考量，然而在現有機器人系統中，AI運算、運動控制與功能安全通常需要獨立的處理器與複雜的整合，這不僅大幅增加了開發難度、拉長上市時間，也因為多個軟、硬體間的介面整合延遲，而使人型機器人擬人的動作不自然。

NEXCOM新漢此次與NVIDIA合作，採用Jetson Thor架構，支援高達2070 FP4 TFLOPS的強大運算力，以模組化設計將新漢自研的功能安全系統ESC210、機器人運動控制系統、以及AI應用軟體整合其中。MARS400 T10可運用在各種構型的機器人，尤其鎖定人型機器人的開發，搭配NVIDIA 機器人的全端加速函式庫，協助機器人業者縮短開發時程，提供安全至上的機器人產品。

NEXCOM新漢2024年已取得德國萊因功能安全認證（TÜV Rheinland），是目前台灣唯一以模組化平台取得「機器人功能安全認證」的公司，其產品符合國際對於功能安全標準所制定的EN 61508標準、以及EN ISO 13849-1國際認證標準，專為人型機器人打造的功能安全方案，包括功能安全主站、功能安全模組、以及IO介面完整套件。今年六月於GTC Paris 2025正式受邀成為NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab首批主要成員之一，共同為加速機器人產業的各類創新發展。功能安全將是未來機器人緊密融入人類日常生活中的關鍵與基本安全門檻。

NEXCOM新漢今年以「新漢賦能，觸動AI智能製造大躍進」為主軸，強調AI發展將進入務實應用領域，未來局面將從「AI賦能」轉為應用場域賦能。展會上新漢以七大主題呈現出集團多年來在AI應用領域的佈局，以及如何提供客戶在AI軟硬體上的加值產品與服務，包括：「一站式AI功能安全機器人解決方案」、「AI+實時性運動控制方案」、「AI+企業戰情室2.0方案」、「AI+智慧藥櫃方案」、「AI+工業物聯網監控方案」、「AI+移動機器人擴增實境方案」與「AI+數位孿生Digital Twin共創方案」。