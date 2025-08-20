鴻海科技集團輪值CEO楊秋瑾 榮獲2025金漾獎—女力科技類

時值全球「女力科技」崛起之際，全球最大平台解決方案供應商、鴻海（2317）輪值CEO楊秋瑾榮獲中華軟體公會/中華軟協「2025金漾獎─女力科技類」！該獎項旨在肯定女性在科技領域的領導與創新，表彰憑藉AI結合集團三大平台（智慧製造、智慧電動車、智慧城市）的營運成果，更是對鴻海「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」核心價值的具體肯定，顯現集團在推動性別多元化領導上的長期承諾。

面對當前全球地緣政治、關稅波動不斷，楊秋瑾輪值CEO上任即親自主導集團「關稅應變專案小組」，結合集團BOL、區域製造策略，推動供應鏈多元化布局、物流模式優化及新市場風險管理，有效降低集團潛在衝擊，支持營運韌性與全球出貨穩定。

鴻海科技集團在全球擁有超過233座營運據點、近百萬員工，楊秋瑾輪值CEO持續將GenAI、數位孿生等技術導入集團內部營運，以成功案例作為槓桿，推廣至全球各園區進行落地使用，為集團節省每年百億元的營業費用。

關於本次獲獎，楊秋瑾輪值CEO表示，「很榮幸獲頒『2025金漾獎─女力科技類』，這不僅是個人的榮耀，更象徵鴻海全球數位轉型、AI應用布局以及多元化治理實質成果的展現，做到『分享、合作、共榮』。多元化領導不僅有助於集團決策全面性，更能夠在全球競爭中發揮持久優勢。」