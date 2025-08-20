從 AI 病歷到共享汽車 資誠第七屆新創輔導名單出爐

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
2025資誠創業成長加速器第七屆啟動照片。業者提供
資誠創業成長加速器19日正式啟動第七屆新創輔導計畫，公布11家入選的新創企業，橫跨智慧生活、數位轉型、生技醫療及ESG領域，展現台灣新創在AI、醫療科技、永續循環等多面向的創新實力。啟動活動同時邀集創投公會、鴻海及NVIDIA，共同分享能提供給新創的資源與支持。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師顏裕芳指出，AI技術崛起、氣候變遷與高齡化等趨勢，正推動各行業對創新解方的急切需求。資誠自創業成長加速器成立以來，已協助78家新創成長，提供財務、稅務、法律與管理顧問等一對一輔導，並串聯政府、投資人及育成機構，打造完整生態系，成為新創的重要後盾。

資誠審計服務會計師王銘義補充，許多新創在面對投資人時常忽略估值、股權與公司架構的規劃，資誠的輔導可協助釐清財務預測、數據管理與投資協議，避免新創在募資關鍵時刻出現漏洞。

資誠表示，未來將持續搭建新創與投資人的交流平台，推動資源共享與合作，期望擴大影響力，促進台灣新創生態持續發展。

入選的11家新創包含：

•「康統醫學」：開發AI語音生成病歷

•「台灣碳材」：專注石墨烯原料

•「優照護」：居家照護服務媒合平台

•「安德斯醫學」：微創手術及影像解決方案

•「博世科智能」：製造業數位轉型服務

•「伊斯酷軟體科技」：RPA工業自動化優化工廠流程

•「台灣碳梭」：吸附分離材料技術

•「優泥來」：廢棄物再製輕質粒料

•「神瑞人工智慧」：亞健康篩檢影像AI

•「路朋科技」：汽車共享平台

•「益肸胞生醫」：癌症異種細胞疫苗開發

AI 資誠

