中光電智能物流切入3PL獲重大成果 獲40個案場導入

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電集團旗下中光電智能物流在自動化大展展出智慧物流系統。記者簡永祥／攝影
中光電集團旗下中光電智能物流在自動化大展展出智慧物流系統。記者簡永祥／攝影

中光電智能物流切入智慧物流獲利重大成果，中光電智能物流總經理忻維忠今日出席自動化大展時表示，中光電智能物流近年積極推動智慧倉儲與自動化搬運解決方案，憑藉總部資源支持與專業研發能量，5年內已成功完成超過40個場域的導入，並在半導體、AI伺服器、傳統加工業及專業倉儲外包（3PL）市場中取得重大突破。隨著台灣產業對高效率物流需求快速提升，中光電智能物流以全自主開發的軟硬體系統，正式切入3PL領域並展現亮眼成果。

忻維忠表示，中光智能物流的核心競爭力，在於「全自主設計與高度客製化」。不同於市場上部分業者直接引進國外整套方案，中光從軟體系統到硬體設備均由In-house團隊自行開發，可依據客戶產線特性與場域需求，進行彈性調整。其智能搬運方案涵蓋大車、小車與插車，並搭配自主研發的倉儲管理系統，能完整串接從入倉堆疊、智能搬運、即時盤點、分揀、再入庫到最終出貨的全流程，打造出真正「全自動、全客製」的智慧物流解決方案。

忻維忠進一步強調，隨著3PL（第三方物流，Third-Party Logistics）在台灣興起，越來越多企業將倉儲與物流外包給專業服務商，以降低內部營運負擔並提升效率。中光在此領域已攜手多家專業外倉業者，特別是在竹科、南科等高科技產業聚落，協助半導體與電子大廠處理半成品與成品的調度與運輸。透過中光的智能系統，這些客戶得以實現倉儲外包與智慧化管理的結合，不僅大幅降低人力需求，也提高物料流通的精準度與即時性。

除了在3PL的布局外，中光電智能物流也積極投入新產品開發。公司即將於第3季推出國內首台自主研發高揚程智能插車，舉升高度可達8米，承載量則涵蓋1.5至2噸的範圍，適合半導體、伺服器及精密製造業應用。相較於市面常見的中低高度設備，高揚程插車技術挑戰在於舉升時的精密度與穩定度，中光團隊成功克服難關，展現台灣自主研發的實力。該產品上市後，預期將為國內智慧倉儲市場樹立新標竿。

忻維忠表示，中光電智能物流目前服務範疇已涵蓋半導體材料外圍運輸、AI伺服器廠商搬運需求、傳統加工業物流改善，以及與電商業者的合作洽談。這些成功案例顯示，中光不僅能滿足先進製造業的高標準需求，也能協助傳統產業完成數位化轉型，拓展市場應用的深度與廣度。

展望未來，中光電智能物流將持續深耕國內市場，並計畫逐步推向國際。隨著AI伺服器產業持續擴張、電商物流需求快速增加，以及3PL產業鏈成形，中光智能物流憑藉自主技術、全客製化服務與完整系統整合能力，將持續引領智慧物流新趨勢，成為推動台灣產業升級的重要力量。

中光電智能物流總經理忻維忠說明公司切入3PL智慧物流市場獲利重大成果。記者簡永祥／攝影
中光電智能物流總經理忻維忠說明公司切入3PL智慧物流市場獲利重大成果。記者簡永祥／攝影

中光電 半導體 伺服器

