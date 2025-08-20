英華達攜奇美醫院部署千台輸液幫浦！用藥安全、照護品質大升級

代工大廠英業達（2356）集團子公司英華達20日宣布，旗下研發製造的研發的「思邁輸液系統（SmartMed Infusion System）」正式導入奇美醫療財團法人奇美醫院，成為台灣南部第一家導入此智慧輸液解決方案的醫院。此舉不僅代表奇美醫院在智慧醫療發展上的積極布局，也展現對臨床用藥安全與病人照護品質的高度重視。

此次導入1,000餘台思邁輸液幫浦將涵蓋奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）三個院區，透過與院內醫療資訊系統進行串接，以實現閉環式給藥管理。輸液前透過系統比對藥物及病人手環，可大幅降低人為給藥錯誤的風險；輸液過程中，輸液幫浦運作狀態及各種警報即時呈現於系統上，護理師可更即時地處理各種狀況；系統更可將給藥紀錄（I/O）定期回寫至護理資訊系統，也可將輸液開始時間、輸液結束時間、輸液參數修改等各種紀錄回寫至護理資訊系統，形成完整的給藥紀錄及護理紀錄。因此導入思邁輸液系統不僅可提高輸液安全，亦可提升護理工作效率。

奇美醫院長期致力於智慧醫療與病人安全的雙軌發展，除了本次導入的思邁輸液系統外，早在2006年即率先導入以病人為中心的病歷彙總系統，2017年更進一步擴展系統功能，以螺旋狀時序串接照護紀錄，促進醫療團隊內的溝通；2019年更進一步創建智慧醫療中心，並建立疾病預測AI模型，打造AI醫療應用圈；2023年導入智慧藥櫃系統（ADC），大幅簡化藥品領用流程，降低給藥錯誤風險，同時縮短病人等候時間。

英華達醫療電子事業負責人曾慶安副總表示，奇美醫院和英華達間的合作早從2023年醫院試辦「在宅急症照護（Hospital at Home）」時，當時即導入了英華達的全家寶全方位生理量測系統，本次導入思邁輸液系統，是雙方合作的又一個重要里程碑。

曾慶安更進一步指出，思邁輸液系統於過去一年多的時間，已陸續成功導入北部五家醫學中心及全省多家區域/地區醫院，根據多家醫院內部的效益評估顯示，醫院在導入思邁輸液系統後，在「阻斷給藥異常事件」以及「節省護理工時」兩方面均獲得顯著的成效，相信此次奇美醫院導入思邁輸液系統後，亦可在病人安全及護理效率上獲得更佳的效益。

奇美醫院表示，新系統導入初期推展難免面臨部分使用習慣與作業流程上等問題，所幸在英華達團隊提供完整教育訓練及貼心駐點服務，並配合臨床端彈性調整介面與流程，落實客製化服務，穩定推動導入進程順利融入醫院日常運作。此次導入思邁輸液系統，不僅從源頭強化用藥安全、邁向智慧化用藥管理，也為臨床團隊奠定更穩固的照護基礎。