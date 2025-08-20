全球資訊科技應用傑出貢獻獎 台灣奪5項大獎
數發部數產署今天說明，有「資通訊界奧斯卡獎」美譽的2025全球資訊科技應用傑出貢獻獎（WITSA Global Awards），台灣一舉奪下5項大獎，展現智慧應用與數位創新上實力，未來將持續深化國際組織合作，為數位轉型注入創新動能。
全球首屆2025全球AI高峰會（WITSA Global AISummit）昨日在台北登場，為期2日的論壇吸引來自36國政府官員與產業代表齊聚交流。
數產署今天透過新聞稿表示，本次活動不僅是技術與政策的交流平台，更是台灣向世界展現AI實力的重要舞台，昨天晚宴揭曉有「資通訊界奧斯卡獎」美譽的2025全球資訊科技應用傑出貢獻獎，台灣一舉奪得5大獎項，展現台灣在智慧應用與數位創新上的實力。
數產署表示，奪得首獎的單位包括新北市政府消防局以「災害應變資訊系統（EMIS）」建立數據驅動的防救災典範，獲頒智慧城市獎；桃園市政府經濟發展局推動「AI應用×數位平權」計畫，協助中小微企業智慧轉型，獲頒數位包容獎；雲林縣政府消防局建構結合5G、AI與物聯網的韌性急救系統，獲頒創新e健康獎。
財團法人資訊工業策進會開發「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」，以智慧化預測與決策優化供應鏈運作，獲頒AI卓越獎；神通資訊科技股份有限公司以「MiSBot.ai生成式AI智慧對話服務」運用多代理架構與高擬真虛擬角色打造企業銷售與訓練平台，縮短培訓週期並提升專業應對能力，獲頒AI卓越獎。
此外，數產署說明，昨日頒獎晚宴上，WITSA特別頒發感謝獎予主辦方台灣，象徵國際對台灣推動AI應用及跨部門協作的高度肯定，而宏碁創辦人施振榮則獲頒WITSA最高榮譽卓越成就獎，表彰其在全球科技產業發展中的卓越貢獻。
數發部長黃彥男表示，AI不僅是驅動科技創新的動能，更是推動產業轉型與促進社會創新的關鍵力量。數發部將持續支持產業走出海外，推動跨域合作，打造可信任的AI夥伴角色。
數產署補充說明，今天舉行的AI Solution Demo產業媒合會，由13家國內AI業者發表創新應用解決方案，涵蓋智慧城市、醫療科技、製造設計、教育科技等應用，吸引超過10國資訊產業代表參與。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言