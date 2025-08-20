全球資訊科技應用傑出貢獻獎 台灣奪5項大獎

數發部數產署今天說明，有「資通訊界奧斯卡獎」美譽的2025全球資訊科技應用傑出貢獻獎（WITSA Global Awards），台灣一舉奪下5項大獎，展現智慧應用與數位創新上實力，未來將持續深化國際組織合作，為數位轉型注入創新動能。

全球首屆2025全球AI高峰會（WITSA Global AISummit）昨日在台北登場，為期2日的論壇吸引來自36國政府官員與產業代表齊聚交流。

數產署今天透過新聞稿表示，本次活動不僅是技術與政策的交流平台，更是台灣向世界展現AI實力的重要舞台，昨天晚宴揭曉有「資通訊界奧斯卡獎」美譽的2025全球資訊科技應用傑出貢獻獎，台灣一舉奪得5大獎項，展現台灣在智慧應用與數位創新上的實力。

數產署表示，奪得首獎的單位包括新北市政府消防局以「災害應變資訊系統（EMIS）」建立數據驅動的防救災典範，獲頒智慧城市獎；桃園市政府經濟發展局推動「AI應用×數位平權」計畫，協助中小微企業智慧轉型，獲頒數位包容獎；雲林縣政府消防局建構結合5G、AI與物聯網的韌性急救系統，獲頒創新e健康獎。

財團法人資訊工業策進會開發「生成式AI供應鏈互動最佳化系統」，以智慧化預測與決策優化供應鏈運作，獲頒AI卓越獎；神通資訊科技股份有限公司以「MiSBot.ai生成式AI智慧對話服務」運用多代理架構與高擬真虛擬角色打造企業銷售與訓練平台，縮短培訓週期並提升專業應對能力，獲頒AI卓越獎。

此外，數產署說明，昨日頒獎晚宴上，WITSA特別頒發感謝獎予主辦方台灣，象徵國際對台灣推動AI應用及跨部門協作的高度肯定，而宏碁創辦人施振榮則獲頒WITSA最高榮譽卓越成就獎，表彰其在全球科技產業發展中的卓越貢獻。

數發部長黃彥男表示，AI不僅是驅動科技創新的動能，更是推動產業轉型與促進社會創新的關鍵力量。數發部將持續支持產業走出海外，推動跨域合作，打造可信任的AI夥伴角色。

數產署補充說明，今天舉行的AI Solution Demo產業媒合會，由13家國內AI業者發表創新應用解決方案，涵蓋智慧城市、醫療科技、製造設計、教育科技等應用，吸引超過10國資訊產業代表參與。