美國官方擬改補助變入股 英特爾三星台積電都被點名

美國政府有意取得Intel（INTC US）約10%股權，「補助金換股份」的機制有可能會延伸至其他半導體公司，包含台積電（2330）、三星電子也都被點名，市場關注後續發展。

法人分析，若美國政府只是入股各個取得補助的半導體公司，沒有干涉各個公司的營運，對整體產業影響有限。

就英特爾部分，法人分析，新資金挹注雖能改善Intel財務，但目前僅資金入股，並無承諾訂單，對Intel業務重振沒明顯幫助。後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。