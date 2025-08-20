智慧製造展逾千家廠商參展 宣示AI機器人產值破兆元

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天上午登場，主辦單位表示，展出規模4500個攤位，集結16國超過千家指標廠商參展，聚焦人工智慧（AI）、人形機器人、淨零製造、數位轉型等應用。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一致詞指出，AI應用機器人創新，帶動全球製造升級，也是國家產業未來要素，今天產業界也會發布智慧製造智慧服務白皮書，內容聚焦對生成式AI（Gen AI）創新應用以及AI機器人趨勢與建議，他期盼，台灣在AI機器人產業產值短期內可突破新台幣1兆元。

台灣模具工業同業公會理事長張和明提出建言，由於台灣汽機車零組件年產值超過新台幣2000億元，其中售後維修市場件（AM）占大宗。

張和明呼籲，政府應嚴格把關中國模具進口，防止進入台灣產地銷往美國，台灣模具業也受到對等關稅影響，成為海嘯衝擊重災區，台灣產業與日本和韓國競爭對手相比，仍有7.6%到10%的價格差距。

張和明期盼，政府後續關稅談判有好的結果，也期待政府建立維修免責條款，呼籲國內零配件業者優先採購台灣模具產品。

根據資料，此次展覽主題橫跨自動化、機器人、雷射、物流、冷鏈、模具、3D列印、流體傳動8大領域，展現從生產製造、智慧物流、綠色節能的產業解決方案，同步舉辦超過百場專業論壇、研討會與交流活動等。

主辦單位指出，自動化與機器人展聚焦智慧工廠核心應用，展出高精度機械手臂、協作型機器人、邊緣運算、嵌入式系統，以及AI系統整合，還有淨零製造趨勢的電能管理與儲能方案。

其中機械手臂集結全球大廠，主辦單位表示，包括上銀、發那科（Fanuc）、ABB、Epson、Denso、台灣安川電機（Yaskawa）、川崎重工（Kawasaki）、台灣那智不二越等；協作型機器人包括達明機器人、台灣庫卡（KUKA）、丹麥優傲（Universal Robots）等。

此外，研華、新漢、凌華、宸曜等工業電腦廠商，展示嵌入式系統與邊緣運算在產線自動化的實際應用；在AI系統整合，包括西門子、台達電、新代導入AI演算法與數據平台，推進製造決策自動化。

展會上智慧能源與節能方案也是亮點，包括士林電機與東元電機的電能管理與儲能系統，因應淨零製造趨勢。

雷射展展出雷射源、加工設備、光學整合與矽光子等技術，同時展示高階光學元件與雷射精密加工解決方案；物流與冷鏈展集中在智慧物流與倉儲整合、自動化分揀與貨架解決方案、物流整合與冷鏈應用。

模具與3D列印展雙主題連手，揭示智慧成型與製造新趨勢，包含材料科技、模流分析與製程優化、創新材料與設備；流體傳動展著重空油壓與智慧控制，展示氣動元件、密封件與AI智能伺服油箱，回應產業對節能減碳的趨勢挑戰。