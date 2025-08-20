美國商務部擬將晶片法補助台積電換成「入股」？經長這麼說

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，有意將《晶片法案》（CHIPS Act）補助轉換成持股，市場擔憂美國政府因此入股台積電（2330）。經濟部長郭智輝20日在立法院經濟委員會表示，這是談判小組沒有說過訊息，他要向台積電了解，並與國發基金討論背後意思。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，為了美國的國家安全，必須在美國本土生產製造晶片。他提及，《晶片法案》（CHIPS Act）是對英特爾等富公司的「饋贈」，希望將撥款將轉換成股權。市場擔憂，此舉包括入股接受晶片法補助的台積電。

郭智輝今日上午赴立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」，藍委楊瓊瓔質詢，美國商務部長盧特尼克關於補助轉換成持股議題，郭智輝表示，他也是剛接收到這樣的訊息，這是談判小組沒有說過訊息，大家都可能是從媒體收到此訊息。

他表示，他會向台積電了解資訊，也要跟國發會國發基金討論，究竟美國商務部長講的入股的訊息，背後是什麼意思。他強調，這需要一點時間討論及評估。