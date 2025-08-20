《LEXUS小小智能造車王》 啟動孩子的科技與創意力

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
小小智能造車王們熱烈討論、完成融入Lexus Safety System + 原理的模擬功能任務挑戰。業者提供
今年夏天，深受親子喜愛的Lexus小小系列活動再度掀起學習熱潮，全新主題《LEXUS小小智能造車王》在全台車主熱烈參與下圓滿落幕。活動結合程式設計、動手實作與車輛安全科技模擬，透過英國BBC研發、全球廣泛使用的micro:bit微型晶片，結合Lexus專屬教材，帶領學員在玩中學、做中學，從零開始打造屬於自己的專屬智能小車，體現STEAM教育的精神與價值。

課程由獲選HolonIQ Taiwan EdTech 50的數位學習品牌 - 臺灣吧與擁有豐富STEAM教學經驗的奧斯丁國際教育團隊聯手規劃，帶領學員認識micro:bit的基本操作與多元功能，並透過圖像化程式編寫介面，將邏輯轉化為實際行動指令，完成多樣化的功能設計，將科學知識與生活應用緊密結合。

學員在課程中全程親手操作，從程式邏輯設計到硬體組裝，體驗跨領域學習的樂趣，在一次次測試與修改中學會分析問題、嘗試不同解法，在設計出專屬智能小車的同時收穫滿滿的成就感。

課程中融入Lexus Safety System + 智動駕駛輔助系統的原理與概念，包括PCS預警式防護系統（自動煞車輔助）展現自動煞停的功能、DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統，模擬自動跟車的功能與LTA車道循跡輔助系統，體驗車道置中的情境。

讓學員在小車上實作模擬功能，趣味中認識車輛主動安全科技的運作方式，並理解車輛如何主動偵測環境、保障安全的核心精神。一位學員興奮地分享：「看著自己親手裝飾、組裝的小車按指令動起來真的很神奇，和其他同學一起玩車、測試自動跟車功能也超好玩！」

活動尾聲安排遙控智能小車的趣味競賽，讓學員在互動中加深對小車功能的掌握度，並透過成果發表分享自己設計的車輛功能與對未來夢想車的想像，激發創造力與表達力。課程結束後，學員都能帶走自己設計、組裝的智能小車，作為這段科技之旅的最佳紀念。

此外，還能獲得台灣吧線上課程《程式編寫×微型電腦實作｜入門程式設計課》三個月免費觀看權限，結合帶回的micro:bit與智能小車進階學習，持續延伸STEAM教育的效益與程式設計的探索旅程。課後家長表示：「孩子在活動中學到很多，而且玩得很開心、收穫滿滿。面對AI時代的來臨，此種課程活動對孩子未來的學涯發展相當有助益，也希望未來能多多舉辦，讓孩子有更多參與的機會。」

《LEXUS小小智能造車王》活動，讓孩子們在趣味中學習、收穫程式設計與科技應用知識，啟發創造力、邏輯思維與解決問題的能力。看著學員們專注測試程式、彼此討論解決方法，眼神中閃爍著對學習的熱情與完成作品的喜悅，這不僅是一堂課程，更是一次讓孩子認識科技、培養思維與創造力的契機。

Lexus相信，啟發孩子的潛能，與打造卓越汽車一樣重要 —都需要專注、創新與熱情。未來，Lexus將持續以「Experience Amazing」的品牌精神，打造寓教於樂的專屬活動，陪伴更多孩子在探索與實作中成長，開啟屬於自己的Amazing旅程。

學員們發揮創意與巧思，展現獨一無二的設計與功能，並操控專屬智能小車勇闖關卡。業者提供
打開Lexus專屬教材，學員一步步探索micro:bit，沉浸在STEAM的實作體驗中。業者提供
2025《LEXUS小小智能造車王》精彩落幕。業者提供
