傳美國政府要入主台積電 郭智輝：還需研議、沒那麼快

傳「美國政府入股台積電（2330）」，對此經濟部長郭智輝20日表示，此事剛發生，因此還需要先研議一下，大概還沒那麼快。此外對於晶片關稅喊到300%，郭也表示，關稅是不是到300%，這個是全球一體適用，經濟部當然會幫業者來研擬出一套可以因應的方式。

郭智輝今日赴經濟委員會，就「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備詢，會前接受採訪，針對美國政府要入主台積電一事，郭智輝表示，「這個題目我們剛收到，要先研議一下，這件事才剛發生，所以我想大概還沒那麼快。」

此外，日前台北市議員侯漢廷指控關稅公告日當天宴客，郭智輝強調，「我們已經提告了」，對這種不實的指控，誇大的這個污衊行為，然後不斷的攻擊內閣成員，他不能夠忍受這種行為。

至於中鋼（2002）集團企業工會昨日到經濟部來抗議讓利，郭智輝表示，他們來表示他們的意見，經濟部都很尊重，那對於他們誤會的部分，他也會做說明。

對於晶片關稅問題，郭智輝則回應，關稅是不是到300%，這個是全球一體適用，他認為各國之間在競爭過程中，大家都會有一些方法，經濟部對高關稅的衝擊，當然會幫業者來研擬出一套可以因應的方式。