傳美政府擬入股台積電　經長：需確認訊息和影響程度

中央社／ 台北20日電

外界關心美國政府可能入股台積電等議題，經濟部長郭智輝今天表示，剛聽到相關說明，需要確認訊息和真正影響的程度，這都需要專家評估。他表示，若半導體被課徵高關稅，政府會研擬一套方式協助業者。

繼輝達和超微同意將對中國出售晶片收益的15%上繳政府後，美國商務部長盧特尼克19日證實，美國正與英特爾談收購10%股份。他也重申入閣前多次強調的晶片自主立場，「我們不能依賴台灣」。

由於台積電也申請美國晶片法案補助，媒體關切，美國政府若入股台積電，是否影響台積電經營狀況。郭智輝今天在立法院受訪表示，剛聽到相關說明，需要確認訊息和真正影響的程度，這都需要專家的評估。

對於美國總統川普揚言將課徵半導體關稅高達300%，郭智輝表示，晶片關稅可能是全球一體適用，各國競爭對手都會有方法因應；若半導體被課徵高關稅的話，政府也會研擬一套方式協助業者。

此外，郭智輝日前提出中鋼應讓利以因應中下游業者關稅衝擊，中鋼集團企業工會昨天北上抗議並提出郭智輝下台負責等3項訴求。郭智輝今天回應，尊重中鋼工會意見，對於有誤會的部分，經濟部也會多說明。

台北市議員侯漢廷14日爆料，郭智輝在關稅談判公布當天於飯店赴宴並停留3小時，經濟部當日二度發布澄清聲明並強調將依法訴究。

郭智輝今天證實，已經提告，對於外界不實指控、誇大污衊，以及不斷攻擊內閣成員等行為，「我不能夠忍受，因此提告」。

同時，媒體關注823後內閣改組傳言，郭智輝表示，在位的一天就努力工作、全力以赴，以完成任務。

關稅 台積電 美國商務部

