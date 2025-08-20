快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股各個取得補助的半導體公司，沒有干涉各個公司的營運，對整體產業影響有限，但後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。

法人機構表示，美國政府有意取得英特爾約10%股權，主要是將英特爾從2022 年《晶片與科學法案》獲得的部分或全部補助，轉換成股權。英特爾是「晶片法」（Chips Act）最大受惠者，不但獲得79億美元商業半導體製造補助，另獲高達30億美元的五角大廈「安全飛地」（Secure Enclave）專案資金。

此外，英特爾還有權申請110億美元貸款。109億美元的政府補助，補助金額與英特爾10%的股權價值相當。

若美國政府取得英特爾10%的股權，將成為其最大股東，超越目前的貝萊德。截至今年6月，貝萊德握有英特爾8.92%股權，其次是先鋒集團的8.82%。美國政府已公開證實正積極考慮是否收購英特爾股權，但最終是否成交及確切規模和方式需等待後續公布。

報載美國商務部長盧特尼克正研究將「補助資換股份」的機制延伸至其他接受晶片補助的企業，包括Micron、台積電與三星，由於大部分資金尚未實際發放，因此具備提供政策操作空間。

分析師指出，美國政府若只是將補助改成入股模式，並推廣至其他到美國投資，但對營運上干涉不低，對整體產業影響有限，後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。

半導體 英特爾 美國商務部

延伸閱讀

美政府補助款換入股？台積電：不回答假性議題

台積電一度下探1155元、市值29.95兆 台股一度重挫近500點失守24000點

英特爾將大復活？聯電放量上月線、這檔一起嗨

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

相關新聞

美政府補助款換入股？台積電：不回答假設性議題

美國政府除入股英特爾，可能還入股其他根據聯邦晶片法獲得資助在美設廠的其他半導體公司。路透報導，知情人士透露，美國商務部長...

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝，就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，一早就到的郭智輝接受媒體訪問...

神基黃明漢3招打贏「你死我活」的競爭！下半年業績掠奪式成長

神基科技（3005）法說會釋出樂觀訊息，打破NB與汽車產業下半年淡季魔咒，強固電腦更從對手手中掠奪新客戶，「這是你死我活...

美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化

美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股...

鴻海一度站上200元！AI伺服器上季營收增60% 楊秋瑾：AI是長期成長趨勢

鴻海（2317）受惠AI伺服器業績大增逾60%，不僅今年第二季總營收年增16%至1兆7934億元新高，同期淨利更翻揚27%至443.61億元，每股盈餘3.19元。

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。