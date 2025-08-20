美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化
美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股各個取得補助的半導體公司，沒有干涉各個公司的營運，對整體產業影響有限，但後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。
法人機構表示，美國政府有意取得英特爾約10%股權，主要是將英特爾從2022 年《晶片與科學法案》獲得的部分或全部補助，轉換成股權。英特爾是「晶片法」（Chips Act）最大受惠者，不但獲得79億美元商業半導體製造補助，另獲高達30億美元的五角大廈「安全飛地」（Secure Enclave）專案資金。
此外，英特爾還有權申請110億美元貸款。109億美元的政府補助，補助金額與英特爾10%的股權價值相當。
若美國政府取得英特爾10%的股權，將成為其最大股東，超越目前的貝萊德。截至今年6月，貝萊德握有英特爾8.92%股權，其次是先鋒集團的8.82%。美國政府已公開證實正積極考慮是否收購英特爾股權，但最終是否成交及確切規模和方式需等待後續公布。
報載美國商務部長盧特尼克正研究將「補助資換股份」的機制延伸至其他接受晶片補助的企業，包括Micron、台積電與三星，由於大部分資金尚未實際發放，因此具備提供政策操作空間。
分析師指出，美國政府若只是將補助改成入股模式，並推廣至其他到美國投資，但對營運上干涉不低，對整體產業影響有限，後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言