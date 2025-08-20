美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化

美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股各個取得補助的半導體公司，沒有干涉各個公司的營運，對整體產業影響有限，但後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。

法人機構表示，美國政府有意取得英特爾約10%股權，主要是將英特爾從2022 年《晶片與科學法案》獲得的部分或全部補助，轉換成股權。英特爾是「晶片法」（Chips Act）最大受惠者，不但獲得79億美元商業半導體製造補助，另獲高達30億美元的五角大廈「安全飛地」（Secure Enclave）專案資金。

此外，英特爾還有權申請110億美元貸款。109億美元的政府補助，補助金額與英特爾10%的股權價值相當。

若美國政府取得英特爾10%的股權，將成為其最大股東，超越目前的貝萊德。截至今年6月，貝萊德握有英特爾8.92%股權，其次是先鋒集團的8.82%。美國政府已公開證實正積極考慮是否收購英特爾股權，但最終是否成交及確切規模和方式需等待後續公布。

報載美國商務部長盧特尼克正研究將「補助資換股份」的機制延伸至其他接受晶片補助的企業，包括Micron、台積電與三星，由於大部分資金尚未實際發放，因此具備提供政策操作空間。

分析師指出，美國政府若只是將補助改成入股模式，並推廣至其他到美國投資，但對營運上干涉不低，對整體產業影響有限，後續仍要觀察美國政策對半導體的影響。